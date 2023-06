Luca Salatino e Matteo Ranieri: weekend insieme per gli ex Uomini e Donne/ I due brindano all’amicizia

Luca Salatino e Matteo Ranieri ripartono dall’amicizia

Luca Salatino e Matteo Ranieri, dopo essersi allontanati, si sono ritrovati definitivamente, L’amicizia nata durante il trono di Uomini e Donne che sembrava essersi congelata è rinata ed oggi i due, pur vivendo lontani, cercano di trascorrere del tempo insieme. Luca Salatino che, dopo il Grande Fratello Vip ha deciso di dedicarsi totalmente al suo lavoro da chef, approfittando di due giorni liberi, ha raggiunto Matteo per trascorrere il weekend con lui. I due ex tronisti, entrambi single, hanno così mostrato ai fan alcuni momenti trascorsi insieme.

Luca, partito in treno, ha trovato Matteo ad aspettarlo in stazione e, in serata, i due sono usciti per bere e mangiare qualcosa insieme. Al termine della serata, Matteo ha anche regalato ai propri fan una versione inedita di Luca che, stanchissimo, si è addormentato in auto.

Matteo Ranieri e Luca Salatino: così è ricominciata l’amicizia

Quando l’amicizia è vera supera qualsiasi ostacolo e Matteo Ranieri e Luca Salatino lo stanno dimostrando. I due non si sono visti e sentiti per mesi, ma è bastata una telefonata fatta da Matteo a Luca dopo la fine della storia d’amore di quest’ultimo con Soraia Ceruti per dare una nuova possibilità alla loro amicizia.

“Poi ho saputo della fine della sua relazione (con Soraia, ndr) e di quanto lo avesse scosso, quindi mi sono detto: “lo a Luca voglio bene, abbiamo condiviso il periodo forse più importante della mia vita” e ho alzato il telefono […]”, ha raccontato Matteo a Uomini e Donne Magazine. “Ho subito capito il suo malessere, la solitudine che stava vivendo e, da sportivo, so quanto é brutto non potersi nemmeno sfogare con l’allenamento. Dopo una settimana di videochiamate ho preso un treno e lo sono andato a trovare a Roma”, ha aggiunto.

