Luca Salatino e Soraia Ceruti, altro che crisi/ Dopo Uomini e Donne, convivenza e…

Luca Salatino e Soraia Ceruti innamorati dopo Uomini e Donne

Luca Salatino e Soraia Ceruti hanno dovuto aspettare settimane prima di potersi mostrare insieme sui social. In attesa della messa in onda della puntata di Uomini e Donne dedicata alla loro scelta, i due erano tornati sui social, ma in compagnia di altre persone. Lui si era mostrato con l’amico Matteo Ranieri e lei con l’amica Federica Aversano scatenando rumors su una presunta crisi di coppia. Crisi che i due hanno immediatamente smentito mostrandosi insieme nei loro primi giorni da coppia ufficiale. Luca, infatti, dopo aver trascorso qualche giorno a casa di Matteo, ha raggiunto Soraia per trascorrere del tempo con lei.

Soraia e Luca, è finita? / Arriva la loro verità dopo la scelta a Uomini e donne

A casa della fidanzata, si è cimentato nella preparazione del cibo ammirando Soraia nella sua semplicità quotidiana. Tra sorrisi, siparietti e tanti momenti divertenti, Luca e Soraia stanno facendo le prove di convivenza godendosi anche del tempo spensierato insieme.

Luca Salatino e Soraia Ceruti: amore, baci e dediche

Lontano da Roma, Luca Salatino si sta godendo i primi giorni con la fidanzata Soraia a casa di lei. I due, oltre a fare le prove di convivenza, trascorrono molto tempo fuori. Ieri, in occasione della Festa della Repubblica, si sono concessi una gita al lago di Como godendosi le bellezze del luogo e assaporando le prelibatezze culinarie. Sempre sorridente, Soraia sta regalando serenità al fidanzato come ha sottolineato lui stessa nella prima dedica social.

Uomini e Donne, Gloria Nicoletta sfida Riccardo Guarneri/ "Ci si bacia subito e..."

“Soraia, una ragazza sempre con il sorriso, sensibile e forte allo stesso tempo quello che cercavo da tanto che non ho mai trovato. Adesso namo a vede sti tramonti”, ha scritto l’ormai ex tronista romano.

LEGGI ANCHE:

Uomini e Donne, perchè non va in onda oggi? / Al via la pausa estiva

© RIPRODUZIONE RISERVATA