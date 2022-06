Luca Salatino e Soraia di nuovo insieme dopo Uomini e Donne/ “Sto andando da lui, nessuna crisi!”

Luca Salatino e Soraia Ceruti, estate d’amore per la coppia di Uomini e Donne

Nessuna crisi tra Luca Salatino e Soraia Ceruti. La storia d’amore tra i due protagonisti di Uomini e Donne procede a gonfie vele. Un’altra prova a dimostrazione di questo è arrivata nelle ultime ore, quando l’ex corteggiatrice ha postato su Instagram un boomerang che la vede in treno. Ai fan curiosi che le hanno chiesto se stesse raggiungendo Luca, Soraia ha risposto di si, decidendo poi di rispondere ad alcune delle loro domande.

Così, durante il viaggio in treno, Soraia Ceruti ha deciso di chiacchierare virtualmente con i suoi fan. Inutile dire che molti le hanno chiesto ulteriori delucidazioni sulla presunta crisi con l’ex tronista che Soraia ha nuovamente smentito: “Cosa ne penso? Che la gente parla parla parla e lasciamola parlare. Forse si preoccupano per noi, è un atto da apprezzare”, è stata la sua risposta (non priva di un tocco di sarcasmo).

Luca Salatino e Soraia Ceruti, presto la convivenza?

Insomma, non c’è alcuna crisi tra Soraia Ceruti e Luca Salatino. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne si è detta anzi molto felice di essere in treno per raggiungere la sua dolce metà, ammettendo di non sapere al momento per quanti giorni riuscirà a restare lì con lui. I due hanno comunque in progetto in futuro di andare a convivere, come raccontato nel corsi di un’intervista rilasciata a MondoTv24.

“Al momento non conviviamo. Tra impegni e lavoro ci si vede poco. Sta andando molto bene, ovviamente la distanza è un ostacolo ma ce la stiamo cavando molto molto bene. Siamo contenti, ci stiamo conoscendo. Va tutto a gonfie vele. A trenta anni le cose vanno fatte con testa e piano piano. Altrimenti si rischia di rovinare tutto. Gli obiettivi, i progetti e le intenzioni ci sono.” ha ammesso la coppia.

