Luca Salatino e Soraia in crisi dopo Uomini e Donne?/ “Stiamo ancora insieme ma la distanza è un ostacolo”

Aria di crisi per Luca Salatino e la sua scelta Soraia Ceruti? Dopo Uomini e Donne la coppia è finita subito nel mirino dei sospetti del pubblico del dating show che ha iniziato a vederli distanti. La freddezza apparente ha sollevato le preoccupazioni dei fan della coppia ma a chiarire coma stanno le cose sono stati proprio Luca e Soraia nel corso di un’intervista rilasciata a Lorenzo Pugnaloni per MondoTV24.

Luca Salatino e Soraia hanno smentito le voci di crisi. Lei per prima ha raccontato come procede la loro relazione: “Al momento non conviviamo. Tra impegni e lavoro ci si vede poco. Sta andando molto bene, ovviamente la distanza è un ostacolo ma ce la stiamo cavando molto molto bene. Siamo contenti, ci stiamo conoscendo. Va tutto a gonfie vele. A trenta anni le cose vanno fatte con testa e piano piano. Altrimenti si rischia di rovinare tutto. Gli obiettivi, i progetti e le intenzioni ci sono.”

Luca Salatino ha quindi confermato le dichiarazioni di Soraia, aggiungendo qualche dettaglio: “Certo c’è la distanza, noi abbiamo i nostri impegni. Io ho i miei impegni a Roma perché comunque praticando lo sport, lei col suo lavoro… per adesso non riduciamo a ricongiungerci.” I due continuano a vedersi una volta a settimana: “o salgo io a Como o scende lei a Roma. Così riusciamo a gestire questa situazione che non è sicuramente comoda. La convivenza è l’obiettivo che vogliamo raggiungere.”

Per ora la convivenza è ancora difficile: “siamo impossibilitati, lei per il lavoro e io per gli impegni sportivi che ho qui a Roma. Anche il fatto che ci dobbiamo ancora conoscere… però quello della convivenza è sicuramente il nostro obiettivo, o presto o tardi la voglia c’è. Sicuramente bisogna ascoltare il cuore, quando sei ragazzo, se ti senti di convivere dopo un giorno con una persona bisogna farlo, a 30 anni è diverso sicuramente.” ha concluso l’ex tronista.

