Luca Salatino e Soraia in crisi? Nuovi retroscena/ “Lei sta con imprenditore di Como”

Luca Salatino e Soraia, storia al capolinea? Lei avrebbe un altro

Sono settimane che imperversa il gossip sulla presunta crisi tra Luca Salatino e Soraia Ceruti. Dopo il Grande Fratello Vip 2022, il rapporto tra loro si sarebbe incrinato giorno dopo giorno. A svelare gli ultimi possibili retroscena è Deianira Marzano, che parla addirittura di nuovo amore per l’ex corteggiatrice.

“Buonasera, oggi ho visto Soraia al Vomero (Napoli, ndr) entrare in questa macchina. Alla guida un bel ragazzo” svela una segnalazione all’esperta di gossip, alla quale si aggiunge: “Lui è quello con cui ha fatto … a Luca, è un imprenditore di Como. Lo sanno tutti“. Dunque, secondo questi rumor Soraia avrebbe tradito Luca Salatino con un imprenditore e questo avrebbe posto fine alla loro relazione.

Numerose sono le segnalazioni arrivate a Deianira Marzano, che parlano del fatto che Luca Salatino e Soraia si sono lasciati da un po’. Alcuni svelano che la coppia si è addirittura rifatta una vita con altre persone: “Ciao io sono di Como e abito a tre metri da lei. Praticamente i nostri balconi confinano.”

E ancora: “In casa nuova non è mai entrata con Luca. Confermo che qui lo sanno tutti che che sta con quest’altro ragazzo. Lei lo ha confermato a un’amica in comune che ha un altro. Appena ha occasione di vederla di persona le racconta tutto (non vuole lasciare nulla di scritto)”. L’esperto di gossip Alessandro Rosica è intervenuto sulla questione confermando la rottura tra i due: “È finita la storia d’amore tra Luca Salatino e Soraia. È Ufficiale. Da tempo le cose non andavano più bene. Entrambi si stanno già rifacendo una vita“. Quale sarà la verità? Non rimane che attendere le dichiarazioni dei diretti interessati.

