Luca Salatino e Soraia in crisi? “Tutta una montatura per tornare in TV”/ L’indiscrezione bomba!

Luca Salatino e Soraia Ceruti di Uomini e Donne sono davvero in crisi? “Tutta una montatura”

“La crisi tra Luca Salatino e Soraia Ceruti sarebbe una montatura”: inizia così l’indiscrezione bomba lanciata da Pipol Gossip che riporta sotto i riflettori una delle coppie più amate di Uomini e Donne. Da qualche giorno circola infatti la voce secondo la quale l’ex tronista – che aveva abbandonato il Grande Fratello Vip proprio a causa della forte mancanza della sua fidanzata – e la sua dolce metà starebbero vivendo un momento di coppia difficile; eppure gli ultimi aggiornamenti svelano ben altro.

Tutto è partito quando l’esperta di gossip Deianira Marzano ha rivelato di rapporti non buoni tra Luca e Soraia, che avrebbero dunque trascorso la Pasqua separati. Eppure Pipol smentisce tali voci, parlando invece di ‘montatura’.

“Pare che la coppia stia montando tutto per poter prendere parte ai provini di Temptation Island e partecipare poi al reality, le cui riprese inizieranno tra poco più di un mese.” si legge sulla pagina di gossip. E ancora: “Nessuna reale crisi, quindi, ma solo la voglia di voler tornare davanti alle telecamere per cercare nuova popolarità”. Luca Salatino e Soraia Ceruti avrebbero dunque un chiaro obiettivo: tornare in TV, magari proprio nel reality delle coppie. Eppure, in un’intervista rilasciata solo alcune settimane fa, proprio Luca negava categoricamente la possibilità di partecipare a Temptation Island, dichiarando: “Questo sarebbe l’unico ‘no’ che le direi. E vero che io e la mia fidanzata ci siamo conosciuti grazie alla Tv, ma oggi preferiamo vivere il nostro amore a telecamere spente.” Qual è, dunque, la verità?

