Luca Salatino lascia il GF Vip/ “Esco per Soraia, ho un pensiero di lei costante”

Luca Salatino vuole lasciare il GF Vip: le sue parole

Durante tutto il suo percorso al Grande Fratello Vip 2022, Luca Salatino ha manifestato delle crisi all’interno della Casa. Il cuoco romano ha spesso rivelato l’intenzione di uscire dal reality show, e ora potrà farlo senza pagare penali. Fra qualche puntata, ai vipponi verrà chiesto se hanno intenzioni di uscire a Dicembre o rimanere fino ad Aprile.

Come riporta Biccy, Luca Salatino, in confidenza a Davide Donadei e Nikita Pelizon, dichiara: “Se io faccio altri due mesi e sono due mesi da morto è peggio. Mi peggioro l’immagine anche. E mi manca lei troppo. E poi forse era il momento sbagliato per questa avventura. Se io facevo un anno con lei, lavoricchiavo sui social era diverso. Stiamo da poco insieme ed è strano. Prima a Uomini e Donne, il corteggiamento e tutto, poi la scelta e dopo subito il GF Vip. Poi veniamo da anni di Covid, qui i mesi chiuso pesano. No non ce la faccio più. Inutile restare e peggiorare tutto.” E ancora: “Tu mi dici che devo cercare di resistere, ma no. Meglio dei mesi fatti bene che esagerare e farlo male. Allungare senza volerlo non mi piace. Ma loro lo sanno che io esco. Esco anche per Soria è vero, ma non solo lei. Ho un pensiero di lei costante e non si leva. Ho resistito ma adesso basta”.

Luca Salatino: “tre mesi qui sembrano un anno”

Dopo aver manifestato la sua intenzione di uscire dal Grande Fratello Vip 2022 a dicembre, Luca Salatino ha continuato il suo sfogo. Il cuoco romano, come riporta Biccy, ha dichiarato: “Io sono arrivato a un punto che mi sono rotto il c***o. La vita è una e devi fare quello che ti senti. Poi mica esco dopo soli 10 giorni. Ci vuole più coraggio a uscire che a restare. A me non mi frega nulla se la gente mi apprezzerà di più perché esco o se mi criticherà. Io sono sempre me stesso e anche questa decisione l’ho presa pensando a me e quello che voglio“.

Luca Salatino ha aggiunto: “Io mi sono fatto quattro mesi da corteggiatore, cinque mesi da tronista chiuso. Poi ho fatto quattro mesi libero e ora sono qui chiuso devi capirmi. Dopo tutto questo tempo mi sono rotto. Tre mesi qui mi sembrano un anno“.











