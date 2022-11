Luca Salatino si ritira? Cambia ancora idea “Lo faccio per Soraia”/ Fan entusiasti…

Luca Salatino torna sui suoi passi: “Resto nella casa per Soraia…”

Luca Salatino fa dietrofront. Dopo aver manifestato nella giornata di ieri l’intenzione di abbandonare la casa del grande Fratello Vip, il concorrente ha fatto marcia indietro. Luca ha dichiarato di aver cambiato idea esprimendo la volontà di reagire. Ha anche ammesso di volerlo fare per la sua fidanzata Soraia Ceruti e di non volerla deludere: “Mi devo tirare su devo reagire, mamma mia la mattina muoio, la sera sai no, la sera so che sta passando il giorno, ieri stavo bene. Sai che c’è Sarah? Lo devo fare per lei, lo sprint l’ho fatto mi mancano le settimane mie, una settimana passa una settimana mi dico passa un’altra settimana. Tanto la settimana vola, devo essere forte per lei. Lo so che uno da fuori può dire “ma guarda questo” è difficile”.

Poi Luca ammette che aver rivisto la fidanzata Soraia nella scorsa puntata del Grande Fratello Vip lo ha scosso profondamente: “Averla rivista mi ha turbato. E’ bello pure a star così turbato, lo sto facendo per noi. Mi sono messo una meta. Un punto di arrivo. Calcola che sono già passati 60 giorni”. Sarah Altobello si è trovata d’accordo con lui e gli ha consigliato di pensare step by step, un pochino alla volta, in modo da non stare male prima del tempo. Luca ha anche aggiunto che il suo obiettivo per il momento è arrivare fino a dicembre, al primo ‘turno’ del Gf Vip e poi valuterà di conseguenza.

Luca Salatino continua a stare male e la visita di Soraia non ha sortito l’effetto sperato. Nella mattinata di ieri, il concorrente del Grande Fratello Vip è scoppiato a piangere. Daniele Dal Moro lo ha abbracciato e ha tentato di consolarlo. Salatino gli ha confidato: “Non ce la faccio, devo ascoltare me stesso, non ce la faccio più. Ogni tre giorni sto male. Non ce la faccio più. Sto facendo le cose per non deludere le persone. Chi mi ama, mi deve stare vicino e basta, qualsiasi cosa accada”. Daniele Dal Moro ha provato a rassicurarlo: “Lei ti ama a prescindere, questo tu lo sai, non c’è bisogno che te lo dica io. Il discorso è che tu, stando qua dentro, senti tanto la mancanza. E questo è normale, però che cosa fai? Molli? Anche io soffro, non è facile”.

Luca Salatino a quel punto ha espresso un desiderio, che Soraia lo venisse a prendere nella casa del grande Fratello Vip: “Ho bisogno che venga lei, mi prenda, mi abbracci e mi porti via. Sarebbe la cosa più bella da fare per me”. Soraia Allam Ceruti è entrata nella casa nel corso della puntata trasmessa giovedì 10 novembre, proprio per chiedere a Luca Salatino di smetterla di piangere. Il concorrente, tuttavia, continua a soffrire: “Ma su sessanta giorni, quante volte sono stato male. Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, dieci. Neanche dopo che la vedo…Neanche dopo una puntata del genere che è stata fatta per farmi stare bene”.











