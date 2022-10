Luca Salatino sulla malattia della madre/ “Piangevo sempre quando andavo in ospedale”

Luca Salatino e il trauma per la malattia della madre: le sue dichiarazioni

Luca Salatino, nel Magazine ufficiale di Uomini e Donne ha raccontato, tempo addietro, un momento difficile legato alla malattia della sua mamma. L’ex tronista dichiara: “Andavo a trovarla all’ospedale e piangevo sempre. Ha attraversato dei momenti difficili”. Tutta la famiglia si è stretta intorno alla donna, e il papà ha provveduto al benessere della sua famiglia senza mai far mancare nulla a Luca.

Luca Salatino si è detto poi “sorpreso” quando la sua corteggiatrice di allora, Lilli Pugliese, ha organizzato un’esterna propria con la mamma del tronista Rita. L’emozione dello chef romano di vedere sua madre in quella circostanza lo ha fatto emozionare tantissimo e proprio lì madre e figlio si sono riuniti rivivendo momenti belli e momenti più bui.

Luca Salatino, la reazione di mamma Rita all’esterna di Lilli

Dopo l’esterna di Lilli Pugliese organizzata per Luca che poi ha scelto Soraia Ceruti, la madre dell’ex tronista Rita ha commentato tutto al Magazine di Uomini e Donne.

La donna ha svelato che non vedeva Luca Salatini da mesi e che l‘emozione nel poterlo riabbracciare è stata davvero grande. Rita ha anche svelato di vedere suo figlio più come corteggiatore che come tronista, ma gli ha augurato comunque il meglio. Come è risaputo, ora lo chef romano è dentro al Casa del Grande Fratello Vip 2022 come concorrente, che mamma Rita vada a fargli visita per dargli la carica?

