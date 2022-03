Luca Salatino, Uomini e Donne/ Bacia Lilli e litiga con Soraia: “Non faccio quello…”

Luca Salatino strappa un sorriso al pubblico di Uomini e Donne durante il momento che gli ha dedicato Maria De Filippi nel corso della puntata dell’11 marzo. Dopo aver accolto Lilli per la quale prova un’evidente attrazione, Luca, prima di rivivere l’esterna, non nasconde il proprio entusiasmo. “E’ stata un’esterna particolare. Diciamo che senti l’aria di primavera“, commenta Maria De Filippi che poi manda in onda l’esterna in cui Luca si trasforma in cameriere per Lilli.

MATTEO RANIERI, UOMINI E DONNE/ Elimina Federica "Non ti ho pensata". Poi...

Dopo la cena, i due si concedono un momento romantico nel corso del quale scatta un bacio passionale tra il tronista e la corteggiatrice. “Possiamo stare sempre così”, chiede Lilli lasciandosi andare tra le sue braccia. Un momento che se da una parte entusiasma lo studio, Gianni Sperti in primis, dall’altra scatena la gelosia di Soraia che non nasconde la propria delusione.

Daniela Manganaro, Uomini e Donne/ Lite Niccolò e Massimo: "Senza attributi"

La reazione di Soraia al bacio tra Luca Salatino e Lilli

Il bacio tra Luca Salatino e Lilli scatena la gelosia di Soraia a cui Maria De Filippi concede di commentare l’esterna tra il tronista e la corteggiatrice. “Ci sono rimasta male. onestamente ho visto un bacio forzato perchè lei te lo chiede da due esterne e alla terza esterna è scattata il bacio”, commenta Soraia.

“Cosa vuoi dire che faccio quello che mi dicono gli altri? Io bacio quando dentro mi sento di farlo“, replica puntualmente Luca. “Se pensi che io baci una ragazza perchè lei me lo chiede vuol dire che non mi conosci per niente”, aggiunge ancora il tronista che poi balla con Lilli.

Uomini e Donne/ Anticipazioni puntata 11 marzo: Matteo e Luca, esterne e ritorni...

© RIPRODUZIONE RISERVATA