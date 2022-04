Luca Salatino, Uomini e Donne/ Bacio con Soraia, Lilli: “Ora ho capito che…”

Luca Salatino spiazza le corteggiatrici Lilli e Soraia nella puntata di Uomini e Donne del 5 aprile. Dopo il momento dedicato ad Armando Incarnato, Maria De Filippi chiama al centro dello studio il tronista e Soraia. La corteggiatrice ha raggiunto Luca nel suo residence con due pizze regalandogli una cena tranquilla come se fossero a casa dopo la scelta. Al termine della cena, tra Luca e Soraia scatta il bacio passionale che, in studio, provoca la pronta reazione di Lilli. “Ho capito che ti serve avere vicino una persona che sta sempre bene. Io non sono così. Se sono felice sono felice, se sono triste sono triste”, si sfoga Lilli che sottolinea come il commento non si riferisca affatto a Soraia, ma all’atteggiamento di Luca.

Il tronista prova a spiegarsi, ma Maria De Filippi annuncia a Lilli e Soraia la presenza di una terza ragazza. “Hai fatto un’esterna con questa ragazza che ha poi avuto il covid e non è tornata perchè era in quarantena”, annuncia la conduttrice.

Luca Salatino attratto da Aurora

La prima esterna tra Luca Salatino e Aurora lascia sensazioni piacevoli al tronista che, pur non conoscendo la corteggiatrice, si lascia andare al contatto fisico. Di fronte all’esterna tra Luca e Aurora, Lilli e Soraia non nascondono la propria delusione. Secondo le due ragazze, l’arrivo di una terza corteggiatrice evidenza l’interesse poco profondo di Luca nei loro confronti.

Il tronista, poi, su domanda diretta di Soraia, ammette di provare un forte trasporto fisico per Aurora. Luca, poi, punta il dito contro Soraia, rea di aver scritto un messaggio di supporto a Federica. “Per rispetto al tuo rapporto d’amicizia con Matteo non avrebbe dovuto mettere quel post?”, chiede Maria De Filippi. “Ci sono rimasto male. Io avrei fatto una telefonata senza fare la dedica“, ribatte il tronista. “Mi dispiace, ma io ho il mio pensiero su Matteo”, conclude Soraia.

