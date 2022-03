Luca Salatino, Uomini e Donne/ Nuova esterna con Miriam: “Con Lilli sono più avanti”

Luca Salatino continua il trono di Uomini e Donne per cercare l’amore e provare a lasciare la trasmissione di Maria De Filippi con la fidanzata. Dopo aver fatto una prima esterna con Miriam, la personal trainer che ha incantato immediatamente il tronista che non ha nascosto di provare una forte attrazione fisica nei suoi confronti, Luca ha scelto di uscire ancora con lei lasciando in panchina sia Lilli che Soraia, le corteggiatrici con cui esce da qualche settimana.

Dopo un’esterna tranquilla e divertente in cui è stato evidente il feeling tra i due, in studio non manca il confronto. Miriam, in particolare, pur ribadendo il proprio interesse per il tronista, spiega di non voler perdere tempo e chiede a Luca se ci siano le condizioni per avere una conoscenza duratura considerando il bacio con Lilli. Considerazione che il tronista non apprezza molto.

Luca Salatino sempre più vicino a Lilli

Dopo aver visto il bacio tra Luca Salatino e Lilli, Miriam chiede se Luca abbia ancora intenzione di conoscere nuove ragazze. “Con il bacio non ho scelto. Ho solo detto che avrei baciato quando oltre all’interesse fisico ci sarebbe stato anche altro”, ha sottolineato Luca che conferma la volontà di conoscere anche Miriama ribadendo, però, di essere più avanti sia con Lilli che con Soraia. Anche quest’ultima, tuttavia, non nasconde la delusione per la scelta di Luca di non portarla in esterna.

“Con tutto il rispetto per Miriam, ma hai preferito una ragazza che conosci da poco a me”, ha detto la corteggiatrice. Luca, però, non ha alcuna intenzione di conoscere le ragazze per le quali prova un interesse e decide di andare avanti non riuscendo ad avere ancora una preferenza effettiva.

