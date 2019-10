Luca Serena e Cecilia Destefanis/ Per loro ci sarà un lieto fine? (Matrimonio a prima vista)

Mentre tutte le altre coppie di Matrimonio a prima vista sono collassate, quella di Luca Serena e Cecilia Destefanis continua a reggere. Niente bilico per i due ragazzi, che dopo aver affrontato alcune difficoltà di coppia potrebbero scegliere di non procedere con il divorzio. Nel promo di questa sera vediamo lui rimproverare la moglie in modo scherzoso, forse per via del carattere puntiglioso di Cecilia. Si tratta di una parentesi priva di tensione e per questo possiamo dare per scontato che entrambi sceglieranno di vivere il matrimonio anche al di fuori del programma. A meno che durante la convivenza non sia accaduto un nuovo e devastante litigio in grado di metterli in crisi. Gli ammiratori del reality intanto continuano a tifare per loro e per la possibilità che ci sia il lieto fine. Sono gli unici a tutti gli effetti che potrebbero regalarci una favola d’amore, nonostante il declino vissuto nelle ultime settimane, in seguito allo scoppio in positivo avvenuto nella puntata di debutto.

Luca Serena e Cecilia Destefanis: le difficoltà della coppia

Luca Serena e Cecilia Destefanis sceglieranno di dividersi oppure Matrimonio a prima vista diventerà il loro ricordo più prezioso? La coppia ha vissuto alti e bassi anche nell’ultima puntata, ma il resort ha offerto a entrambi la possibilità di conoscersi ancora di più. Non tutto è andato per il verso giusto, ma possiamo ipotizzare che Luca e Cecilia potrebbero scegliere di trasformare la loro unione in qualcosa di più di quello che abbiamo visto finora. Anche lei non sembra dare peso ad un eventuale distacco, sicura di poter davvero vivere la sua vita al fianco di Luca. Eppure qualcosa non la convince ancora, soprattutto l’impossibilità di comprendere fino in fondo ciò che passa per la mente del marito in ogni momento. Un’insicurezza che le abbiamo visto manifestare più di una volta e che rappresenta alla fine uno dei più grandi nei della sua esperienza in corso. Riuscire a fidarsi del ragazzo sarà il primo step per costruire davvero un futuro insieme.

Luca Serena e Cecilia Destefanis: un litigio segnerà la parola fine…

Nell’ultima puntata di Matrimonio a prima vista, Luca Serena e Cecilia Destefanis sono ritornati a Roma ed hanno ripreso a vivere secondo i ritmi di vita quotidiana. “Questo atteggiamento che ha Luca nei miei confronti, mi fa venire voglia di non volere più nulla dopo“, gli ha detto alla fine di fronte al silenzio continuo del marito. I due hanno litigato e poi si sono chiusi a riccio ed è stato solo per la Destefanis che hanno iniziato a parlare di quanto accaduto. Luca però non è riuscito a sbloccarsi troppo, preferendo assumersi la responsabilità anche di quel nuovo errore. Purtroppo non gli è stato possibile riuscire a condividere le emozioni di quel momento, forse per la grande difficoltà che ha ad aprirsi. “Ho bisogno di passare un’oretta per i fatti miei“, ha detto alla fine trovando la Destefanis d’accordo con la sua decisione. Lasciato da solo, Luca ha versato ance qualche lacrima e non si è mosso per molto tempo, rimanendo nello stesso posto in cui la moglie lo ha salutato. Clicca qui per guardare il video di Luca Serena e Cecilia Destefanis.



