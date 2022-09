Luca Tommassini: incontro con la Regina Elisabetta/ “Disse: Finalmente una donna…”

Il ricordo di Luca Tommassini sulla Regina Elisabetta II

Aneddoti e ricordi personali sulla Regina Elisabetta II nel corso della puntata di Oggi è un altro giorno del 9 settembre. Dopo il racconto di Marina Fanfani, anche Luca Tommassini, ai microfoni di Serena Bortone, ha raccontato i due incontri con la Regina Elisabetta in occasione di due spettacoli organizzati per i membri della famiglia reale e per le truppe inglesi impegnate nelle varie operazioni in territori di guerra. Durante il primo incontro, Tommassini ricevette l’invito ad organizzare lo spettacolo quando lavorava con Kylie Minogue.

Con Geri Halliwell, invece, organizzò uno spettacolo per le truppe inglesi presenti in operazioni in Medio Oriente. Tommassini ricorda così l’incontro e la breve chiacchierata fatta con la Regina Elisabetta al termine dello show con Kylie Minogue.

Luca Tommassini e la battuta della Regina Elisabetta

Luca Tommassini ricorda con il sorriso l’incontro con la Regina Elisabetta. Allo spettacolo organizzato con Kylie Minogue parteciparono i membri della casa reale inglese. Al termine dello spettacolo ci fu l’incontro con la Regina durante il quale Elisabetta II si lasciò andare ad una battuta.

“Dopo i saluti formali, ci fu un momento in cui la Regina si avvicinò per salutarmi. Venne da me e ad un orecchio mi disse: ‘Finalmente una donna più bassa di me’. Si riferiva a Kylie Minogue che è alta 1,48”, ha detto strappando un sorriso a tutti gli altri ospiti di Serena Bortone.

