Luca Trapanese/ “Alba ha un fratello maggiore, il gatto Giorgio che è anche…”

Luca Trapanese, la piccola Alba e il gatto Giorgio raccontano la storia del loro amore nello spazio dedicato agli amici animali della trasmissione Io e Te. Dopo aver ricevuto un regalo prezioso da Piermario e Marinella, ospiti dello spazio dedicato alle storie d’amore, Pierluigi Diago ha dato la parola a Paola Tavella, l’amica degli animali che ha raccontato la storia della famiglia Trapanese di cui fa parte anche Giorgio, un gatto scozzese entrato nella vita di Luca prima dell’arrivo della piccola Alba di cui è diventato il fratello maggiore e il compagno di giochi. Dalla piccola Alba, il gatto Giorgio accetta tutto, comprese le sue angherie. Una storia d’amore unica quella tra Luca, Alba e Giorgio che Trapanese ha anche raccontato nel suo libro “Vi stupiremo con difetti speciali”.

LUCA TRAPANESE: “IL MIO GATTO GIORGIO E’ IL MIO UNICO COMPAGNO DI VITA”

E’ un amore vero quello che unisce Luca Trapanese, la piccola Alba e il gatto Giorgio che fa pienamente parte della famiglia. “Giorgio è un gatto mansueto, buonissimo che sopporta tutte le angherie di Alba. E’ come se fosse un fratello maggiore. Un compagno eprfetto per tutti i bambini, ma soprattutto per i bambini come Alba che ha bisogno di sentirsi sicura nel rapporto con gli animali”, racconta Luca che ha scritto un libro “Vi stupiremo con difetti speciali” in cui racconta tre storie di cui la prima è proprio dedicata a Giorgio che, oltre ad essere il fratello maggiore di Alba, è anche “il mio unico compagno di vita in questo momento”, conclude.



