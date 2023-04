Luca Vetrone, chi è il concorrente dell’Isola dei Famosi 2023/ Fidanzata? L’ex Uomini e Donne…

Chi è Luca Vetrone, concorrente dell’Isola dei Famosi 2023

Luca Vetrone è ufficialmente un concorrente dell’Isola dei Famosi 2023 e ha già fatto parlare di sè per il bacio dato a Nathaly Caldonazzo durante il gioco della bottiglia. Il pubblico ha già conosciuto Luca durante la prima puntata del reality show, ma chi è davvero il bel naufrago che sta facendo girare la testa agli appassionati dell’Isola? Classe 1995, originario di Benevento, è un personal trainer ed influencer. Quella all’Isola dei Famosi 2023 non è la sua prima partecipazione televisiva. Dopo aver partecipato nel 2017 al concorso Mister Italia, nel 2019 arriva in televisione come corteggiatore di Uomini e Donne.

Luca, in particolare, ha corteggiato Angela Nasti senza riuscire a conquistare il suo cuore. Dopo l’addio al dating show di canale 5, nel 2021, Luca sbarca anche a Temptation Island come tentatore essendo ancora single. Negli ultimi mesi, è cambiato qualcosa nella vita privata del naufrago?

Luca Vetrone, nessun indizio sulla vita privata dai social

Seguito su Instagram da più di 164mila followers, Luca Vetrone pubblica foto e video del proprio lavoro. Nessuna foto, invece, in cui appare in dolce compagnia. Il cuore del naufrago, dunque, è single? Scorrendo tutta la galleria, non ci sono indizi che facciano pensare alla presenza di una fidanzata nella sua vita e tutto fa presupporre che sia ufficialmente single. Anche dal suo passato non emergono, almeno per il momento, fidanzate famose.

Al di là delle sue precedenti esperienze televisive, dunque, non si sa tantissimo della vita privata di Luca che potrebbe lasciarsi andare e raccontare più di sè nel corso delle prossime settimane. Il bel naufrago, dunque, parlerà anche delle sue, vecchie storie d’amore? Non ci resta che attendere per scoprirlo.

