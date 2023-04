Luca Vetrone e Nathaly Caldonazzo, bacio all’Isola dei Famosi 2023/ Galeotto un gioco

Luca Ventrone e Nathaly Caldonazzo: scatta il bacio all’Isola dei Famosi 2023

Scatta il primo bacio sull’Isola dei Famosi 2023. Dopo poco meno di una settimana, Luca Ventrone e Nathaly Caldonazzo hanno regalato al pubblico di canale 5 il primo momento romantico della nuova edizione del reality show. Tuttavia, non è l’inizio di una storia d’amore. Quello che si sono scambiati i due naufraghi, infatti, è stato un bacio arrivato per gioco. Nonostante sull’Isola ci siano diverse cose da fare come procurarsi il cibo e cercare di avere una capanna sotto la quale dormire e ripararsi anche dagli animali, il tempo scorre molto lentamente e, così, il gruppo delle Chicas ha pensato bene di divertirsi con il gioco della bottiglia.

Non avendo una vera bottiglia a disposizione, le naufraghe hanno utilizzato un bastoncino di legno. Un gioco che ha divertito le naufraghe che si sono lasciate andare anche ad interessanti verità. “Chi mi piace? No, non mi piace nessuno, ma se proprio devo farti un nome ti dico Marco Mazzoli“. ha ammesso Fiore Argento. Il momento clou, però, l’ha regalato Nathaly Caldonazzo.

Luca Ventrone e Nathaly Caldonazzo: sta nascendo una simpatia?

Durante il gioco della bottiglia, le naufraghe non solo hanno dovuto rispondere con la verità ad alcune domande, ma hanno dovuto rispettare anche alcuni obblighi. La Caldonazzo, così, ha dovuto baciare due dei suoi compagni d’avventura. I naufraghi su cui è caduta la scelta sono stati Christopher Leoni e Luca Ventrone.

I due, però, non hanno reagito allo stesso modo. L’attore brasiliano, infatti, si è scansato per non ricevere il bacio dalla Coladonazzo che, invece, ha baciato Luca Ventrone. Quello tra i due resterà un bacio per gioco o Ilary Blasi indagherà sul loro rapporto nella prossima puntata del reality?

