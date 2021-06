Luca Vetrone/ Dopo Uomini e Donne, il tiktoker approda a Temptation Island

Luca Vetrone è tra i single tentatori della nuova edizione di Temptation Island 2021

Il bel Tiktoker Luca Vetrone è pronto a far strage di cuore dopo essersi fatto notare come corteggiatore a Uomini e Donne. Seguitissimo su Tik Tok dove ha infranto un milione di follower, il personal trainer originario di Benevento è pronto per una nuova importante avventura televisiva. Classe 1995, Luca è nato a Benevento, ma è cresciuto a Riccione dove si è laureato presso la facoltà di Scienze Motorie e Sportive dell’Università Carlo Bo di Urbino.

Successivamente ha cominciato l’attività di personal trainer, ma la grande popolarità arriva nel 2019 quando decide di scendere le scale di Uomini e Donne per corteggiare Angela Nasti, la sorella di Chiara. Non solo, qualche anno prima si era già fatto notare come concorrente di Mister Italia, aggiudicandosi la fascia “Un bello per il cinema”. Un’esperienza importante per il tiktoker che in una vecchia intervista aveva dichiarato: “ho partecipato a Mister Italia quasi per caso, ma soprattutto perché chi mi stava vicino, famiglia ed amici, hanno sempre creduto che potessi farcela. E così ho iniziato la mia avventura. Poi sinceramente, anche perché è un concorso dove ci si può far conoscere e avere maggiore visibilità per cogliere qualche opportunità lavorativa nel mondo dello spettacolo e della moda”.

Luca Vetrone, il bagnino di Acquafan: chi ha corteggiato a Uomini e Donne?

Luca Vetrone, conosciuto anche il bagnino di Acquafan, è seguitissimo sui social. In particolare su Tik Tok dove ha raggiunto la quota di 1 milione di followers. Anche su Instagram il personal trainer è molto seguito: sono ben 90k le persone che commentano i suoi post. Sicuramente la grande popolarità riscontrata sui social network è dovuta alla sua partecipazione come corteggiatore a Uomini e Donne. Nel 2019, infatti, ha partecipato come corteggiatore di Angela Nasti senza però riuscire a diventare la sua scelta. Oggi per il bel personal trainer si apre un’altra possibilità: il villaggio di Temptation Island 2021. Riuscirà con la sua bellezza ad attirare l’attenzione di qualche fidanzata?

