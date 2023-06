Luca Vetrone e Cristina Scuccia: chi è l’eliminato della finale dell’Isola dei Famosi 2023?/ I sondaggi…

Luca Vetrone e Cristina Scuccia: sfida al televoto all’Isola dei Famosi 2023

Chi sarà il primo eliminato della finalissima dell’Isola dei Famosi 2023 tra Luca Vetrone e Cristina Scuccia? Questa sera, in diretta su canale 5, Ilary Blasi annuncerà il nome del vincitore dell’Isola che potrebbe essere solo uno tra Luca e Cristina oltre a Pamela Camassa, Andrea Lo Cicero, Marco Mazzoli a cui potrebbe aggiungersi Alessandra Drusian che torna dall’Ultima Spiaggia per sfidare i finalisti. Il primo verdetto della serata sarà quello del televoto tra Luca Vetrone e Cristina Scuccia.

Come accaduto sin dalla prima settimana, anche in vista del verdetto finale, il pubblico è stato chiamato ad esprimere il proprio parere scegliendo chi eliminare tra Luca e Cristina. Due concorrenti che, in modo diverso, sono riusciti a conquistare l’affetto del pubblico. Di Vetrone, il pubblico ha apprezzato il suo saper entrare in un gruppo che conviveva già mettendosi in gioco e raccontando anche dettagli della sua vita come quello relativo al rapporto con il padre. Cristina, invece, ha saputo far dimenticare ai telespettatori il suo passato da suora presentandosi come una ragazza pronta a conquistare la sua felicità. Chi, dunque, tra i due sarà l’eliminato?

I sondaggi sul televoto tra Luca Vetrone e Cristina Scuccia

Difficile fare un pronostico su chi dovrà rinunciare alla vittoria e al montepremi dell’Isola dei Famosi 2023 tra Luca Vetrone e Cristina Scuccia? I pronostici sono molto chiari su chi potrebbe essere il vincitore indicando in Pamela, Marco e Andrea i favoriti ma non è lo stesso per l’esito del primo televoto di questa sera. Difficile svelare effettivamente chi avrà la meglio tra Luca e Cristina anche se, per il momento, quest’ultima sembra leggermente in vantaggio.

La sensazione è che sarà fondamentale l’inizio della puntata. Chi dei due riceverà una sorpresa strappalacrime? Qualcuno riuscirà ad emozionare più di un altro il pubblico a casa? Lo scopriremo questa sera.

