Luca Vetrone nuovo concorrente del Grande Fratello 2023?/ Conosce Perla Vatiero che di lui disse: “Mi piace”

Luca Vetrone pronto a entrare nella casa del Grande Fratello 2023? L’indiscrezione

Il modello ed ex naufrago Luca Vetrone potrebbe essere uno dei prossimi concorrenti del Grande Fratello. In attesa dell’ingresso di Greta Rossetti, che sabato varcherà la porta rossa, proseguono i rumors sul futuro del Grande Fratello, con Luca Vetrone che sembra uno dei prossimi indiziati a entrare in gioco. Il modello potrebbe innescare delle curiose dinamiche nella casa del Grande Fratello, visto che in passato avrebbe avuto un flirt con Perla Vatiero, ex fidanzata di Mirko Brunetti da poco entrata in gioco nel programma condotto da Alfonso Signorini.

Emis Killa, polemiche sul capodanno a Ladispoli/ Il sindaco lo difende e sbotta: "Mentalità da paesello"

Perla Vatiero infatti in passato ha ammesso di aver conosciuto Luca Vetrone, parlando così: “Ci siamo visti in comitiva, in amicizia, in conoscenza, senza che sia mai successo niente. Ci siamo sentiti fra amici. Ma sono quelle conoscenze che possono anche finire in amicizia. Poi sicuramente è un bel ragazzo, nel senso a me è sempre piaciuto esteticamente. Anzi, è un bellissimo ragazzo, si può dire che è il mio prototipo di ragazzo esteticamente. Ci scherzavo anche con Mirko dicendo che era il mio prototipo quando lui andò a L’Isola dei Famosi. Se io lo guardo dico proprio: è il mio prototipo”. Vedremo dunque se l’eventuale ingresso di Vetrone porterà ulteriore scompiglio nella casa del Grande Fratello.

Alfonso Signorini si cancella dall'ordine dei giornalisti/ "Ecco perché e cosa farà in futuro"

Luca Vetrone e quel flirt con Perla Vatiero nel momento sbagliato

Perla Vatiero non aveva fatto niente per nascondere il flirt con Luca Vetrone, che adesso, proprio quando le cose con Mirko Brunetti sembravano migliorare, potrebbe ritrovarsi nella Casa. Perla aveva mostrato un interesse anche piuttosto accentuato nei confronti di Luca Vetrone e i due potrebbero anche decidere di riprendere il filo nella casa del Grande Fratello, dopo che il primo incontro tra i due, come spiegato dalla Vatiero, non era andato a buon fine.

Chissà però che ora non possa arrivare una nuova occasione per Luca Vetrone e Perla Vatiero, che come riportato da Biccy si era espressa così su Luca: “Fondamentalmente io non riuscivo né a sbloccarmi né a lasciarmi andare. Momento sbagliatissimo. Avevo appena finito una relazione, non ero spensierata, non sono quel tipo di persona. Non sono quel tipo di persona, se mi sento con quella persona è perché lo voglio frequentare realmente, però pure là mi sono resa conto che non era il momento. Io nonostante abbia 25 anni e uno mi possa dire ‘esci e divertiti’ io se vedo un ragazzo è perché voglio frequentarlo, non sono quel tipo di ragazza che esce e si diverte”. Vedremo cosa accadrà tra Luca e Perla.

Enrica Bonaccorti: "A 14 anni presi una cotta che durò tutta la vita"/ "Sassari mi sembrava New York"

© RIPRODUZIONE RISERVATA