Luca Vetrone rompe il silenzio tornato dall’Isola/ “Mi hai fatto piangere, soffrire la fame, ma…”

Luca Vetrone torna in Italia e rompe il silenzio sull’Isola dei Famosi

Luca Vetrone, personal trainer, è stato uno dei finalisti dell’Isola dei Famosi 2023 in cui ha trionfato Marco Mazzoli. L’ex naufrago è tornato in Italia dopo la sua esperienza in Honduras e ha rotto il silenzio sui social ringraziando il reality show per ciò che gli ha insegnato.

Marco Mazzoli attacca Helena Prestes: "All'Isola l'ho odiata perché recitava e male"/ "Bipolare? Forse lo è"

“Cara Isola – ha esordito il 28enne – Sono appena arrivato a casa, ancora incredulo per tutto ciò che è successo… Partecipando a questa avventura ho deciso totalmente di uscire dalla mia comfort zone e mettermi in gioco. Le prime due settimane per me sono state le più difficili perché la mia testa frullava troppo, pensavo ad ogni minima cosa e non vi nego che ho pensato: “Chi me lo ha fatto fare?” Poi è avvenuto un click e ho iniziato a vivermi davvero a pieno questo stupendo viaggio” ha affermato Luca Vetrone.

Marco Mazzoli choc: "All'Isola ho litigato con il capo degli autori"/ "Ho fatto di tutto per tornare a casa"

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Luca Vetrone (@luca.vetrone)

Luca Vetrone racconta l’esperienza all’Isola: “Mi hai regalato un morso di un bel ragno”

Luca Vetrone ha continuato a raccontare la sua esperienza sull’Isola dei Famosi 2023, non tralasciando i particolari e i sacrifici della sopravvivenza. Esperienza complessa quella vissuta dal personal trainer 28enne in Honduras, ma anche profondamente educativa e introspettiva.

“Porto le tue ferite, ustioni, graffi, molti meno capelli e come ultimo regalo il morso di un bel ragno sulla gamba! Mi hai fatto piangere, mi hai fatto ridere, mi hai costretto a vivere con meno dell’essenziale, mi hai fatto soffrire la fame, affrontare giochi complessi mentre il mio corpo era senza forze, ma nonostante tutto, ti devo ringraziare… ” ha affermato Luca Vetrone: “Sono uscito più forte seppure a tratti mi hai tolto tutto ma sempre con la forza di rialzarmi con nuovi stimoli ed emozioni, regalandomi una profonda consapevolezza di me stesso insieme a nuovi straordinari compagni di vita.“

Marco Mazzoli: "Ecco cosa si mangiava davvero all'Isola"/ "Ho perso 16 chili e avuto infezioni. Un incubo!"

© RIPRODUZIONE RISERVATA