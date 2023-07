Luca Vezil e Virginia Stablum stanno insieme/ La coppia ufficializza la relazione con il primo bacio social

Luca Vezil e Virginia Stablum: primo scatto social da coppia

Dopo settimane e settimane di rumor, arriva la conferma ufficiale: Luca Vezil e Virginia Stablum sono una coppia! L’ex di Valentina Ferragni e Miss Universo Italia sono usciti allo scoperto con la prima foto sui profili Instagram. I due erano stati pizzicati diverse volte insieme, ma non hanno mai reso pubblica la loro frequentazione… almeno fino ad oggi.

L’influencer e l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne si frequentano da alcuni mesi, ma solo adesso hanno deciso di condividere dei dolcissimi scatti di coppia. Il primo bacio pubblico ha dato la conferma della relazione, dunque, l’ex della Ferragni ha ritrovato l’amore. La sua ex, invece, alla domanda se fosse pronta per un nuovo amore rispondeva così: “Non penso che sia necessario essere pronti per un nuovo amore ma credo che le cose belle accadano nei momenti più inaspettati, così come le persone“.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Luca Vezil (@lucavezil)

Luca Vezil e Virginia Stablum sono fidanzati: i primi indizi della relazione

Luca Vezil e Virginia Stablum sono usciti definitivamente allo scoperto, ma i primi segnali di una relazione sono apparsi già mesi fa. La prima a dare la segnalazione, Deianira Marzano che annunciava i due fossero stati pizzicati insieme a Bergamo, in atteggiamenti inequivocabili.

La “quasi” conferma è, infine, arrivata con un post social in cui i due si sono mostrati nello stesso luogo ma in due foto separate: “Non è mai come sembra. (Spoiler: invece sì)” affermava Vezil in modo provocatorio, lasciando intendere che il gossip sulla liason d’amore con Miss Universo Italia fosse reale e già avviata.

