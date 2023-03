Luca Vismara: “Furore di Paola & Chiara? Mia intuizione”/ “Ho voluto io loro reunion”

C’è Luca Vismara dietro la reunion sanremese di Paola & Chiara e il loro brano “Furore”, tra i più suonati in radio e utilizzati nelle stories su Instagram e sulle altre piattaforme social. A confermarlo è stato proprio il diretto interessato ai microfoni di Rtl 102.5 News, durante il programma “Trends&Celebrities”, condotto dal giornalista Francesco Fredella. L’ex allievo della scuola di Amici ha rivelato che “Furore nasce da una mia intuizione. Una mia idea: ho voluti a tutti i costi la reunion di Paola & Chiara. Per caso, questa estate, si sono convinte e sono approdate a Sanremo”.

Non mancano, tuttavia, i retroscena, come nelle migliori vicende di gossip – musicale e non -, e a svelarli è stato lo stesso Luca Vismara: “Ero in vacanza con due produttori molto forti, Merk & Kremont, e ho pensato… ‘Perché non tornano Paola & Chiara?’. Ne ho parlato con Chiara e non si sentiva molto pronta. Poi, anche grazie ai social, si sono convinte. Ci conosciamo da almeno 10 anni. Le ho detto tante volte di tornare a fare musica”.

LUCA VISMARA: “NON HO FIRMATO FURORE, MA MI SONO EMOZIONATO QUANDO L’HO SENTITA”

Nel mentre, Luca Vismara – come rivelato a “Trends&Celebrities” – aveva suggerito a Merk & Kremont di lavorare a una reunion di Paola & Chiara con sonorità anni Duemila. Il cantautore 31enne ha però voluto mettere in chiaro le cose: “Non ho firmato io Furore, ma mi sono emozionato quando ho ascoltato la versione definitiva del brano. Avevo suggerito a Merk & Kremont di tornare alla musica degli esordi di Paola & Chiara. L’ultima parola è stata di Amadeus, che ha avuto una grande intuizione musicale”.

Parlando poi del suo passato nei reality show, Luca Vismara ha ricordato la sua partecipazione nel 2019 a “L’Isola dei famosi”: “Un’altra esperienza indimenticabile. Molto faticosa, non si mangia. Si dorme male. Occorre avere istinto di sopravvivenza. Rifarei tutto, sono arrivato terzo e sono stato lì tre mesi. Non sono andato d’accordo con Riccardo Fogli e Soleil Sorge. La mia prima telefonata è stata a Marina La Rosa”.











