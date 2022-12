Luca Vismara ironizza sull’ingresso di Riccardo Fogli al GF Vip/ “Spero si ricordi..”

Luca Vismara stuzzica Riccardo Fogli per il suo ingresso al GF Vip: il commento social

Luca Vismara e Riccardo Fogli sono stati protagonisti di diversi scontri all’Isola dei Famosi; tra l’allievo di Amici e il noto cantante non c’è mai stata simpatia. Non è, dunque, difficile capire perchè l’artista non abbia perso l’occasione di commentare l’ingresso di Riccardo Fogli al Grande Fratello Vip 2022.

Luca Vismara su Twitter ha scritto: “Vorrei commentare e dire tante cose. Ma penso di averle già dette durante la nostra Isola. Spero solo conti fino a 10. E che si ricordi che le telecamere ci sono 24 ore su 24“. L’ex allievo di Amici aggiunge poi un commento molto aspro nei confronti del noto cantante: “Ciao Riccardo, ti auguro un buon GF Vip. Tuo verme, testa di ca**o, viscido, bugiardo, inf**e, col costume verde da verme che prenderesti a pedate nel c**o”. Sembra che i vecchi dissapori tra i due non siano ancora stati messi da parte, che ci possa essere un confronto al Grande Fratello Vip 2022?

Luca Vismara racconta la verità su cibo e ritocchini all’Isola dei Famosi

Luca Vismara è stato uno dei protagonisti dell’Isola dei Famosi 2019, l’ex naufrago ha voluto chiarire alcune voci che circolano sul reality show. In particolare, l’ex allievo di Amici smentisce che venga passato cibo extra ai concorrenti e che ci sia un medico per fare dei ritocchini ai naufraghi.

L’ex naufrago dichiara sui social: “Ragazzi io su L’Isola dei Famosi ci sono stato per quasi 3 mesi. Era il 2019 e vi garantisco che oltre a non darci neanche una briciola di cibo fuori dalle telecamere” poi aggiunge: “Ovviamente non ci sono chirurghi che vengono a farci le punturine di botulino e questo si vede molto. Infatti io sembravo mio nonno” conclude Luca Vismara.

