LUCA WARD/ “Ho fatto soffrire mia figlia Guendalina, mia moglie Giada..”(Vieni da me)

Luca Ward confessa di aver fatto soffrire la propria famiglia, in particolare il fratello Andrea con cui è poi riuscito a recuperare il rapporto (leggete in basso) e la figlia Guendalina. “Ho fatto soffrire mia figlia Guendalina quando mi sono separato da sua madre Claudia. Io sono un uomo molto protettivo e quindi vedere soffrire qualcuno per causa mia, l’unica cosa che potevo fare era esserci presente. Mia figlia non mi ha potuto vedere per cinque anni e per quel periodo sono stato uno stalker”, racconta Luca Ward che, oggi, è riuscito a recuperare un rapporto con la figlia. “Mi disse all’epoca non voglio avere a che fare con la tua famiglia e io le dissi va bene, non ti preoccupare. Quando verrò a trovarti verrò da solo”, racconta l’attore. “Dev’essere stato difficile per Giada”, commenta Caterina Balivo. “Lei mi ha detto quella è tua figlia e quindi devi andare”, conclude l’attore (aggiornamento di Stella Dibenedetto).

LUCA WARD: “SONO STATO UN TRADITORE SERIALE”

Luca Ward risponde alle domande al buio di Vieni da me. L’attore e doppiatore si mette a nudo ai microfoni di Caterina Balivo. Da camionista ad attore di successo, questione di fortuna o di bravura?. “E’ una botta di cu*o”, risponde con estrema sincerità Ward. “Ho fatto per un anno il camionista, ma ho fatto tanti mestieri”, racconta l’attore che, in passato è stato un traditore seriale. “Non ho tradito all’interno dei miei due matrimoni, per adesso. Ho tradito durante i miei fidanzamenti, lì ho fatto il deliri. Una botta e via, ma non mi pento. Nella storia importante cioè matrimonio e figli sono stato assolutamente perfetto”, svela Ward. Luca Ward è uno dei migliori doppiatori italiani. La sua è la voce de Il Gladiatore, ma nella vita vera, quanto ha scatenato l’inferno? “Quando sono andato a prendermi quella che sarebbe diventata mia moglie, Giada. C’era stata una simpatia all’inizio tra di noi, stavamo girado un film insieme e mi piaceva questa donna che, al contrario delle sue colleghe, la vidi mangiare la ciriola (pane di Roma ndr) con la mortadella e quindi l’inferno l’ho scatenata, un giorno, quando è andata a distrarsi in Brasile. A quel punto ho detto una grande bugia sul set dove stavo lavorando dicendo che dovevo andare a fare un provino a Londra e mi sono andato a prendere Giada“, racconta.

LUCA WARD: “MAI FATTO SPOGLIARELLI PER LE DONNE”

Bello e affascinante, Luca Ward è considerato un sex symbol dalle donne, affascinate dalla sua voce. L’attore, infatti, svela di non essersi mai spogliato per conquistare una donna: “Non ho mai fatto spogliarelli per le donne. Ora mi sono appensantito, ma quando ero ragazzo pesavo 66 kg ed ero molo secco e quindi facevo spogliare loro”, racconta l’attore. Caterina Balivo, poi, legge il seguente messaggio: “Non sono stato invitato al matrimonio di mio fratello, ma anche se ci fossi stato invitato non ci sarei andato. Firmato Andrea Ward“. Ward, così, apre il proprio cuore e racconta il momento complicato che ha vissuto con il fratello: “Mi sono pentito del fatto di aver perso tanto tempo che non potevamo non perdere. Anch’io non sono potuto andare al matrimonio di mio fratello più piccolo perchè ero all’estero per lavoro, ma ci siamo sempre frequentati e quindi non succede niente e, invece, con Andrea c’è stato un periodo di dieci anni in cui ci sentivamo solo per le cose serie. Noi abbiamo perso papà quando io avevo 13 anni e lui 10. Abbiamo mandato avanti la nostra famiglia in modo forte pur essendo dei bambini, ma tutti e due, con grande forza e coraggio abbiamo dato dignità a nostra madre. Per fortuna il rapporto è stato recuperato. Siamo cresciuti e siamo maturati e non abbiamo mai parlato di quello che è accaduto tanto si discute per stron*ate”, racconta l’attore.



