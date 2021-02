LUCA ZINGARETTI/ “Non farò più Montalbano: per me la serie è conclusa” (Domenica in)

C’è anche l’attore Luca Zingaretti, tra gli ospiti della nuova puntata di Domenica in, il contenitore pomeridiano della domenica di Rai1 condotto da Mara Venier e in onda oggi a partire dalle 14. Probabilmente, nel corso dell’intervista, Zingaretti presenterà l’ultima puntata de Il commissario Montalbano, la fiction che l’ha visto protagonista per 22 anni nei panni del poliziotto più famoso della tv. Il metodo Catalanotti – questo il titolo dell’episodio – segna la sua definitiva uscita di scena: l’attore ha già annunciato che non intende prendere parte a un eventuale episodio aggiuntivo, magari tratto dall’ultimissimo romanzo di Camilleri (Riccardino), ritenendo che ormai non abbia più senso mandare avanti la serie, adesso che le sue colonne portanti sono venute a mancare. L’attore si riferisce non solo allo scrittore Camilleri (scomparso, come sappiamo, nell’estate 2019), ma anche al regista Alberto Sironi e allo scenografo Luciano Ricceri, morti tra il 2019 e il 2020 a distanza di pochi mesi l’uno dall’altro.

Luca Zingaretti: “Ecco il problema di Montalbano”

La prospettiva di Zingaretti, comunque, è diversa da quella di un altro membro del cast, Peppino Mazzotta, il Fazio del commissariato. Queste le sue parole nell’intervista pubblicata la settimana scorsa su Gente: “L’ultimo romanzo di Montalbano, Riccardino, non è stato girato, e io penso e ho sempre detto che sarebbe un dovere morale fare almeno quello, perché chiude la vicenda del commissario. Ma bisogna rispettare la decisione presa”. Un parere che contrasta con quello dell’attore principale, Luca Zingaretti, che in precedenza aveva dichiarato: “Il problema è che c’era un autore che ci scriveva i testi anno per anno che non c’è più, un regista che li girava che ora non c’è più, uno scenografo che non c’è. La Rai ha scelto di girare tre nuovi episodi, ne saranno mandati in onda due nel 2020, uno nel 2021”. Quest’ultimo, appunto, è quello previsto per l’8 marzo prossimo, vale a dire il lunedì successivo alla finale del Festival di Sanremo.

Luisa Ranieri ‘rimpiazza’ Luca Zingaretti

Già la scorsa estate, in un’intervista a Repubblica, Luca Zingaretti manifestava il suo scetticismo: “Da tempo mi dico che bisogna chiudere questa esperienza meravigliosa, questa cavalcata trionfale”. Concorde con lui il direttore di rete Stefano Coletta, che fa una valutazione di convenienza: “Negli ultimi 5 anni, Rai1 ha usato Montalbano per reggere la leadership degli ascolti con budget ridotti e formule low-cost. A settembre sono stati replicati solo 2 episodi per far fronte ai ritardi delle fiction. Nel 2021 andrà l’ultimo episodio, Il metodo Catalanotti”. La decisione, insomma, è già stata presa. Per Zingaretti è anche un modo per cedere il passo a sua moglie Luisa Ranieri, protagonista in tv di una nuova fiction dal taglio simile, Le indagini di Lolita Lobosco.



