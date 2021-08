Lucarelli vs Crosetto “Preso Covid da vaccinato? Obeso”/ E lui: “Sa solo insultare…”

Guido Crosetto rivela di aver preso il Covid dopo aver completato il ciclo vaccinale e sui social scoppia la lite con Selvaggia Lucarelli. L’imprenditore, che ha fondato con Giorgia Meloni il partito Fratelli d’Italia, aveva voluto condividere con i suoi follower un aspetto della sua vita privata legato al tema delle vaccinazioni, ma il suo tweet, anziché essere usato come spunto di discussione sul tema, è stato utilizzato come arma per offenderlo. «A grande richiesta. Ho fatto 2 dosi Pfizer. Seconda l’11/4. Dopo mesi, con anticorpi, ho preso la variante Delta. Sono stato malissimo. Poiché diabetico e cardiopatico, mi hanno fatto monoclonali. Sono guarito. Non avrò Gp per settimane. Se mi faccio domande, mi danno del novax», aveva scritto Crosetto.

Erano diversi gli spunti di riflessione, in primis sul Green Pass, poi sul vaccino e l’importanza delle monoclonali considerando le sue patologie pregresse. «L’unica domanda che dovrebbe porsi un diabetico-obeso-cardiopatico che sopravvive al Covid da vaccinato è: Se non fossi stato vaccinato sarei qui a twittare?», ha invece risposto la giornalista del Fatto Quotidiano e di Tpi.

SELVAGGIA LUCARELLI E GUIDO CROSETTO, LITE SOCIAL

Guido Crosetto ovviamente non ha gradito le parole di Selvaggia Lucarelli, quindi ha risposto sempre via social. «Me lo sono chiesto, perché sarebbe importante saperlo, per tutti. Normale che lei, Lucarelli, si interessi alla mia guarigione solo per “insultare”. Ringrazio tutti, lo Spallanzani, i Dott. Antinori e Vaia, la sanità laziale ed mio amico Prof. Di Perri. (Obeso? Body shaming?!)». Su Twitter è scoppiata la polemica per le parole utilizzate dalla giornalista, che dal canto suo non ha voluto commentare. In compenso è intervenuto l’imprenditore che ha voluto placare la bufera, visto che in molti stavano rimproverando a Selvaggia Lucarelli di aver superato il limite. Tanti infatti i messaggi di biasimo nei confronti della giornalista. «Ho ricevuto un sacco di “obesa solidarietà” da molte persone, colpite dalla parole diversamente gentili della Lucarelli», la nuova replica di Crosetto per chiudere il caso.

