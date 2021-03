Lucas, fratello morto Dayane Mello/ Dedicherà a lui la vittoria del GF Vip 5?

Il percorso di Dayane Mello nella casa del Grande Fratello Vip è stato segnato da un grave lutto: il fratello Lucas, 26 anni, è morto in Brasile a causa di un incidente stradale il 2 febbraio. La modella ha deciso di restare dentro la casa del GF Vip non potendo partecipare ai funerali, perché avete dovuto fare la quarantena di 15 giorni, e preferendo condividere il suo dolore con i compagni di avventura. “Era il mio cucciolo, non lo vedevo da 4 anni. Gli avevo parlato per l’ultima volta prima di entrare nella Casa. Perdere un fratello è un dolore immenso”, ha detto la modella ai coinquilini. Dayane e Lucas erano figli dello stesso padre, ma erano cresciuti insieme dopo che il padre aveva preso con sé la modella e il fratello Juliano: “Lucas era un ragazzo perbene. Amava i suoi amici e ha cercato di giocare a football. Era molto cucciolo, il nostro cucciolo. Da piccolo gli cambiavamo il pannolino. Mi dispiace per mio padre e sua moglie che staranno soffrendo tantissimo. Gli avevo parlato per l’ultima volta prima di entrare nella Casa”.

Lucas Mello: la modella dedicherà al fratello la vittoria del Gf Vip?

Dopo la tragica notizia della morte del fratello di Dayane Mello, i concorrenti hanno più volte pensato di abbandonare il gioco e regalare il montepremi alla modella. La proposta non è poi andata in porto, mentre Dayane Mello si è conquistata il primo posto in finale. In una recente intervista a Chi, Juliano Mello, fratello maggiore della modella, ha confessato che lui e Lucas avevano in programma di arrivare in Italia per la fase finale del reality show: “Se non fosse stato per il Covid, forse tutto questo poteva non accadere. Io e lui avevamo deciso di volare in Italia per seguire la fase finale del Grande Fratello Vip, ma i voli sono stati bloccati e non eravamo in sicurezza”. Infine, Juliano ha rivelato di aver detto alla sorella di restare i gioco e vincere per il fratello scomparso: “Ho detto a Dayane che doveva continuare a rimanere in gioco e vincere per nostro fratello! Lucas era il primo tifoso di nostra sorella”. Non è difficile immaginare, che in caso di vittoria, Dayane Mello dedicherà a Lucas il suo trionfo.



© RIPRODUZIONE RISERVATA