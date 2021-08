Lucas Peracchi, la sua verità/ “Il nuovo flirt di Mercedesz? Avevo intuito tutto”

Dal suo primo ingresso nello studio di Uomini e Donne, Lucas Peracchi ne ha fatta di strada. Oggi conta su Instagram 454mila follower a cui racconta i suoi allenamenti ma anche la sua vita privata. Le foto con Mercedesz Henger, che raccontavano una bellissima storia d’amore, sono soltanto un ricordo. Oggi Lucas si dedica anima e corpo ai suoi progetti lavorativi, la storia con Mercedesz è finita però c’è ancora qualcosa da raccontare.

Lo abbiamo allora contattato affinché ci svelasse i prossimi impegni televisivi e chiudesse una volta per tutte quel capitolo amoroso che sembra avere ancora molti punti in sospeso. Lui ci ha raccontato la sua verità.

Come stai?

«Bene. Sono qui a Formentera, non posso star male. Siccome sono stato chiuso in casa per tanto tempo, sto cercando di recuperare un po’ quei viaggi che dovevo fare. Adesso ne ho programmati due o tre, tanto riesco comunque ad organizzarmi col lavoro e a fare contenuti per gli allenamenti.»

In vacanza nella bella Formentera sei da solo o in compagnia?

«Sono con i miei amici, grandi amici che mi hanno aiutato tanto in questo periodo. Persone positive.»

Quando dici che ti hanno aiutato in questo periodo, intendi dopo la rottura con Mercedesz Henger?

«Si, chiaramente. È stata una storia molto importante per me, che non dimenticherò. È stata una bella storia, un‘avventura che non si dimentica facilmente. Mi ha dato tanto ma è soprattutto nell’ultimo periodo che mi ha fatto capire molte cose sulla vita. Quando lei mi ha lasciato è stato per me come un fulmine a ciel sereno, ci sono rimasto. Però la vita va avanti.»

In effetti sulla rottura sei stato molto discreto, è la prima volta che ne parli. Chi ha seguito la vostra storia è però curioso di scoprire anche la tua versione dei fatti. Lei ha negato qualsiasi tipo di tradimento, dichiarando che la rottura è arrivata perché non andavate più d’accordo. Qual è la tua versione dei fatti?

«Io non me l’aspettavo. Sinceramente, abbiamo avuto un po’ di discussioni nell’ultimo periodo, anche per la forzata convivenza. Determinate situazioni ci hanno portato a discutere un po’ di più. Dal mio punto di vista, io e lei andavamo abbastanza d’accordo. Lei era la mia compagna d’avventure, in tutto e per tutto, magari per lei non era così. Ha preso la sua decisione, la accetto anche se è difficile farlo. Non ne ho parlato prima perché non mi andava, io sono una persona che tende ad isolarsi. Inoltre non avevo tanta chiarezza sulle cose, molte non le capivo. Ho deciso dunque di aspettare e mi sono detto che il tempo avrebbe fatto venire a galla tutto.»

La vostra relazione, d’altronde, di momenti difficili ne ha affrontati in questi anni. L’amore era forte, cos’è cambiato?

«L’amore era forte, ne abbiamo affrontate di molto peggio. Secondo me, avremmo potuto superare anche questa, almeno è ciò che pensavo prima. Col senno di poi, forse è stato meglio così.»

Cosa intendi?

«Ne abbiamo passate veramente tante, lei mi ha sempre difeso e di questo devo darne merito. Purtroppo mi sono ritrovato in situazioni assurde. In tre anni con Mercedesz mi hanno accusato di tutto, ma io so anche chi sono i fautori di queste accuse e prima o poi risolveremo anche questo. Adesso non ho più freni, prima mi frenavo per Mercedesz, ora solo libero e potrò farmi giustizia.»

Di recente, Mercedsz Henger è stata avvistata insieme ad un ragazzo. Lo sapevi? Lui lo conoscevi?

«Mi hanno dato la notizia alcuni miei amici. Diciamo che non sono rimasto sorpreso per niente. Proprio pochi giorni dopo la rottura, avevo chiesto a lei e ad una sua amica di questa persona ma loro hanno negato tutto. Adesso, invece, la situazione mi è più chiara.»

Hai chiesto informazioni su questo ragazzo perché sospettavi qualcosa?

«Qualche ragazza l’ho avuta, quindi so come funziona. Me ne sono accorto da piccoli comportamenti. Avevo intuito che c’era qualcosa che non andava. Non dico che sia questo il motivo della nostra rottura, ma avevo fiutato qualcosa che prima o poi sarebbe saltata fuori. L’esperienza mi ha insegnato che il diavolo fa sempre le pentole ma non fa mai i coperchi. Mi sarei aspettato da lei maggiore sincerità alla fine della nostra relazione. Detto ciò, non la condanno. Errare è umano.»



Seppur in piccola percentuale, ritieni dunque che questa persona abbia influenzato la vostra rottura?

«Sì, sicuramente dalle decisioni da lei prese immaginavo che ci fosse anche dell’altro. Ovviamente non se ne ha mai la certezza finché non si vede con i propri occhi. Probabilmente non l’avrei mai neanche saputo.»

Oggi in quali rapporti siete tu e Mercedesz?

«Appena è finita la storia ho cercato di incontrarla ma, al momento, non so perché, non vuole. Forse è troppo presto per lei. Rispetto la sua decisione. Io non sono uno che porta rancore, chiedo solo rispetto come io le ho dato. Di certo le auguro il meglio, nonostante quello che è successo tra noi, non cambio idea su di lei che è una bravissima ragazza.»

Ti piacerebbe in futuro avere con lei un confronto anche televisivo?

«Assolutamente no. Se lei avrà bisogno, sa benissimo che io e la mia famiglia ci siamo sempre stati, che non siamo persone che portano rancore. Lei ha preso la sua decisione, il suo errore è che poteva essere più sincera.»

Pensi, dunque, che la vostra storia sia un capitolo chiuso?

«Dopo che ho saputo che avevo ragione su questa persona, è stato come quando levi le scarpe a fine serata: una liberazione! Ho capito che avevo ragione e questo, paradossalmente, mi ha tirato molto su di morale. Mi sento molto più tranquillo e no, credo non ci sia proprio possibilità di un ritorno, perché sono molto orgoglioso e perché, se poi prendi la tua decisione, a me l’”usato” non piace.»

Insomma, l’amore è finito, ma possiamo dire che la stima resta?

«Le auguro il meglio, spero che ottenga quello di cui ha bisogno nella sua vita perché se lo merita.»

Chiudiamo l’argomento amore per parlare del tuo futuro televisivo. Ti piacerebbe partecipare ad un reality, magari al Grande Fratello Vip?

«Mi piacerebbe molto e non perché ho fame di popolarità, che non mi interessa, ma perché avrei tanto piacere che gli italiani mi conoscessero per come sono. Ho tantissimi difetti, però non come sono stato descritto. Molte persone che incontro, mi riconoscono e mi dicono di aver pensato di me cose negative e invece capiscono che sono il contrario. Andrei lì solo ed esclusivamente per smacchiare la mia immagine che è stata ingiustamente calpestata.»

A parte il Grande Fratello Vip, al momento hai progetti televisivi in cantiere?

«Al momento non ho progetti in vista. Prendo quel che capita. Sono concentrato sul mio lavoro di personal trainer. Mi sarebbe piaciuto partecipare o fare un programma in cui si parla di fitness, penso che anche in Italia ce ne sia bisogno un po’. Anche per educare i più giovani, ad esempio in America già c’è, arriverà anche in Italia.»

(Anna Montesano)



