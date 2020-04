Lucas Peracchi: “non respiro da due giorni”/ Mercedesz Henger spiega: “un’allergia”

Pubblicità

Problemi di salute per Lucas Peracchi? L’ex tronista di Uomini e Donne, nelle scorse ore, si è mostrato ai fans mentre faceva una seduta di aerosol annunciando di avere problemi respiratori. “Ragazzi anche in questa condizione non si molla. Non respiro da due giorni”, ha annunciato ai fans mentre aveva una maschera sul volto, necessaria per la seduta di aerosol. Le parole di Lucas Peracchi hanno immediatamente preoccupato i fans che, tuttavia, sono stati rassicurati da Mercedesz Henger. La fidanzata di Lucas, consapevole che in questo periodo tutto possa essere frainteso, ha immediatamente fatto chiarezza sulla questione. Nella storia pubblicata da Lucas, infatti, Mercedesz, alle sue spalle, fa sapere che i problemi respiratori di Lucas sono dovuti alla sua allergia al polline.



LUCA PERACCHI STA MALE: SOLO UN’ALLERGIA

Niente di grave per Lucas Peracchi che sta facendo i conti con le allergie primaverili. L’ex tronista di Uomini e Donne, infatti, insieme alla fidanzata Mercedesz Henger, ha fatto sapere di essere allergico al polline, allergia comune durante i mesi primaverili. “Dai che fai sembrare che hai il virus! Sono le allergie”, ha spiegato Mercedesz con cui Lucas convive e con cui sta trascorrendo la quarantena. Nonostante l’allergia, però, Peracchi non rinuncia ai suoi allenamenti così come Mercedesz. La coppia, infatti, oltre ad essere molto innamorata, condivide anche la passione per la palestra e sui social condividono per i fans i video dei loro esercizi. Lucas e Mercedesz, dunque, stanno trascorrendo una quarantena serena e con loro c’è anche lo zio della Henger. A parte l’allergia stagionale, dunque, tutto procede a gonfie vele per Mercedesz e Lucas.



