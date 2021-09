LUCE DEI TUOI OCCHI/ Anticipazioni oggi 29 settembre: cos’è successo a Valentina?

Luce dei tuoi occhi, anticipazioni puntata oggi, 29 settembre

Torna questa sera l’appuntamento con Luce dei tuoi occhi, la fiction con Anna Valle e Giuseppe Zeno. Proprio l’attore ha recentemente parlato della fiction alle pagine di TeleSette, svelando qualche dettaglio del suo personaggio. “Enrico è un personaggio molto particolare. Uno dalla mente empirica, schematica, che però cerca di fare del suo meglio per trasferire agli studenti l’amore per lo studio”, ha rivelato l’attore. In merito alla fiction, invece, Zeno ha rivelato alcuni dettagli della trama, spiegando che “La serie scandaglia tanti aspetti della vita. Oltre il thriller si affronta il mondo dei giovani, con le loro insicurezze e l’ostinazione nel seguire i propri sogni malgrado tutto”. (Aggiornamento di Anna Montesano)

Cosa accadrà a Enrico ed Emma?

Luce dei tuoi occhi torna in onda oggi, 29 settembre, su Canale5, dopo il successo della scorsa settimana. Anna Valle e Giuseppe Zeno hanno convinto il pubblico che ha deciso di premiare lo sforzo produttivo e si è appassionato alla storia della bella etoile travolta da una notizia che mai avrebbe sperato di ricevere. Emma Conti è rientrata in Italia quando ha scoperto che la figlia che credeva morta, Alice, in realtà potrebbe essere ancora viva e fa la ballerina proprio come lei. Il suo ritorno a Vicenza, alla guida di una selezione di ballerine, non fa altro che cambiare la sua vita in attesa di capire cosa ne sarà di lei e, soprattutto, se quello che le hanno scritto in una lettera anonima è vero oppure no. A rispondere a queste domande ci penserà la seconda (e penultima) puntata della fiction, ma cosa succederà?

Luce dei tuoi occhi, Enrico ed Emma aiuteranno Luisa?

Luce dei tuoi occhi riprenderà proprio dalle ‘indagini’ di Luisa pronta a scoprire cosa è successo davvero a Valentina coinvolgendo anche Emma che le ha lasciato molti messaggi e che è l’ultima ad averla vista. La ballerina racconterà solo in parte cosa è successo tralasciando la parte incentrata su Alice, cose che però racconterà a Luca che a questo punto si schiererà dalla sua parte in questa ricerca. Luisa è a caccia dell’auto pirata proprio mentre Emma continua le sue indagini su di lei tenendo fuori Enrico che ha capito già che c’è qualcosa che non va. Per fortuna Emma ed Enrico riusciranno ad intervenire in tempo quando le cose per Laura si complicheranno, ma in che modo? Il resto lo scopriremo solo questa sera.

