Luce dei tuoi occhi/ Anticipazioni puntata 13 ottobre: Valentina ricorda l’incidente

Luce dei tuoi occhi, nuovo appuntamento su Canale 5

Questa sera, mercoledì 13 ottobre, va in onda la quarta puntata di “Luce dei tuoi occhi”, la fiction con Anna Valle e Giuseppe Zeno. La seria sta riscontrando un buon successo in termini di ascolti: la puntata precedente (in onda eccezionalmente di martedì) ha raggiunto più di 3 milioni di telespettatori e uno share pari al 16%. La serie tv conta un totale di sei episodi, l’ultimo è previsto per il 27 ottobre. La protagonista è Emma Conti (interpretata da Anna Valle), un’étoile di fama internazionale che vive a New York.

Improvvisamente Emma decide di tornare a Vicenza, quando scopre che la figlia Alice non è morta. Ma il ritorno in Italia sarà un vero e proprio tuffo nel passato e porterà a galla segreti nascosti da tanto tempo… Nel cast troviamo anche Giuseppe Zeno nei panni del professore Enrico Leoni.

Luce dei tuoi occhi: Luca in pericolo, Emma lo salverà?

Ecco le anticipazioni del quarto episodio di “Luce dei tuoi occhi”, in onda questa sera in prima serata su Canale 5. Emma ha denunciato Enrico, convinta che sia legato all’incidente di Valentina (Elisa Visari). Fortunatamente la ragazza si sveglia dal coma e racconta cos’è accaduto durante la notte dell’aggressione. Le sue parole confermano l’innocenza del professor Leoni, che viene scagionato. La ballerina, però, dovrà subire poi un intervento alle gambe. Enrico trova tra le sue cose il misterioso portachiavi di cui aveva parlato Valentina, ricordando la notte dell’incidente.

Luca (Riccardo De Rinaldis Santorelli) è deciso a scoprire chi ha aggredito la sorella, ma si mette in pericolo: qualcuno appicca un incendio e chiude il ragazzo dentro la stanza. Sarà Emma a cercare di salvarlo: usciranno entrambi vivi dalle fiamme? La quinta e penultima puntata di “Luce dei tuoi occhi” andrà in onda mercoledì 20 ottobre sempre su Canale 5.

