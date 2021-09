LUCE DEI TUOI OCCHI, ANTICIPAZIONI SECONDA PUNTATA 29 SETTEMBRE/ Emma in crisi

Luce dei tuoi occhi torna su Canale 5, mercoledì prossimo 29 settembre, con la seconda puntata. I primi due episodi, trasmessi questa sera in prima tv assoluta su Mediaset, stanno riscuotendo un gradimento piuttosto alto da parte del pubblico social. Non è un caso infatti che molti utenti si siano già messi a caccia delle anticipazioni della fiction con Anna Valle e Giuseppe Zeno protagonisti.

La trama si fa sempre più intricata: la protagonista, infatti, è in crisi e fatica terribilmente ad aprirsi con Enrico. Questo, inevitabilmente, rischia di influire non poco nel loro rapporto. Nel frattempo vanno avanti le indagini sull’incidente di Valentina, ma la verità sembra ancora lontana. Cosa succederà? Il pubblico non vede l’ora di vederci chiaro.

Luce dei tuoi occhi, anticipazioni 29 settembre, seconda puntata: i dissidi tra Emma e Valentina

Luce dei tuoi Occhi torna su Canale 5 mercoledì prossimo, 29 settembre, con la seconda puntata della prima stagione. Le anticipazioni del doppio episodio svelano che Luisa è alle prese con le indagini riguardanti l’incidente di Valentina. Ben presto, tuttavia, si trova costretta a coinvolgere Emma, l’ultima ad averla incontrata e ad averle inviato parecchi messaggi.

Emma, quindi, spiega a Luisa dei loro dissidi, tralasciano alcuni elementi fondamentali, di cui solo Luca verrà a conoscenza, poco dopo, diventando di fatto un complice. La trama dunque si fa sempre più interessante. L’attesa dei fan cresce, Luce dei tuoi Occhi torna la settimana prossima con una seconda puntata che si preannuncia avvincente.

Luce dei tuoi occhi, anticipazioni seconda puntata: Enrico capisce che qualcosa non va

Le anticipazioni di Luce dei tuoi occhi rivelano le perplessità di Enrico. Emma intanto non si fida di lui, Luisa invece è ancora alle prese con la ricerca dell’auto pirata. Mentre porta avanti le sue indagini si accorge che Emma sta cercando informazioni sul suo conto. Vengono dunque a galla anche dei segreti di Luisa, evidentemente collegati ad un personaggio misterioso entrato in contatto con Anna. Quest’ultima decide di incontrarlo sottoponendosi ad un grosso rischio che solo l’astuzia di Emma ed Enrico riusciranno a sventare.

