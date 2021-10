Luce dei tuoi occhi, chi è Alice?/ Il mistero sulla figlia di Emma e il finale choc

L’ultima puntata della fiction di Canale 5 Luce dei tuoi occhi svelerà al pubblico ciò che attende ormai da tempo: chi è Alice e cosa le è accaduto? Alice è la figlia di Emma Conti, protagonista della fiction interpretata da Anna Valle. La donna la credeva morta ma, dopo sedici anni, riceve una lettera anonima che la avvisa che la figlia è in realtà viva e studia danza a Vicenza, dove poi si trasferisce. Una lunga ed estenuante ricerca l’ha portata a scoperte impensabili, in particolare ha scoperto che Roberto, suo fratello, ha venduto Alice quando era appena nata per sanare i suoi debiti.

LUCE DEI TUOI OCCHI/ Anticipazioni e diretta ultima puntata: svolta per Emma

Un colpo durissimo per Emma che non sa però che fine abbia fatto sua figlia dopo quel momento in quanto Roberto non ne ha più notizia da allora. Anzi è proprio lui a dirle che in realtà la ragazza potrebbe essere morta. Ma è davvero questa la verità o Alice è in realtà ancora viva? E se lo è davvero, qual è la sua identità oggi?

Amici 2021/ Anticipazioni registrazione 27 ottobre: Christian e Guido, sfida vinta!

Chi è Alice, la figlia di Emma in Luce dei tuoi occhi? Le teorie

Sono tante le teorie che circolano sulla vera identità di Alice. Inizialmente Emma ha creduto potesse trattarsi di Valentina che rimane però vittima di un incidente stradale e finisce in coma. L’attenzione si sposta poi su Martina, una ballerina di danza classica, che da da pensare per un dettaglio nei suoi orecchini. C’è invece chi è arrivato ad ipotizzare che la figlia di Emma sia in realtà Luca, anche se questa ipotesi trova un intoppo principale che è quello dell’età: Alice avrebbe 16 anni, lui ne ha 18. Ciò che comunque si capisce dalle anticipazioni è che nulla è da dare per scontato: il finale regalerà al pubblico un grande colpo di scena.

LEGGI ANCHE:

Ddl Zan, Tommaso Zorzi: "Mi vergogno di essere italiano"/ Hoara Borselli: "Ipocrita!"

© RIPRODUZIONE RISERVATA