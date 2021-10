LUCE DEI TUOI OCCHI/ Anticipazioni ultima puntata: Emma scopre chi è Alice?

Luce dei tuoi occhi: finale di stagione

Questa sera, mercoledì 27 ottobre, alle 21.30 su Canale 5 va in onda la sesta e ultima puntata di “Luce dei tuoi occhi”, la fiction con Anna Valle e Giuseppe Zeno. La fortunata storia ambientata a Vicenza ha riscontrato l’interesse del pubblico raggiungendo quasi tre milioni di telespettatori fin dalla prima puntata. La vicenda di Emma Conti giunge al termine: chi è davvero la figlia di Emma? Al momento gli indizi portano su Martina: Fontana ha confessato che la figlia è stata adottata tramite Luigi Romano, che aveva messo su un vero e proprio traffico di neonati in ospedale. Romano è morto e non può più dare la sua versione dei fatti, ma Enrico è riuscito a fare col testo del DNA di Martina e ha consegnato l’esito a Emma: sarà lei Alice? Ma non è tutto. Nella penultima puntata abbiamo scoperto che Roberto (Luca Bastianello), il fratello di Emma, ha qualcosa da nascondere.

Luce dei tuoi occhi: anticipazioni ultima puntata

Nell’ultima puntata di “Luce dei tuoi occhi” Azzurra fugge insieme alla piccola Cecilia. Nel frattempo, Enrico ed Emma scoprono che era stata proprio Azzurra a occuparsi delle pratiche ospedaliere mentre Emma stava male dopo il parto. Raggiunta dalla cognata, Azzurra rivela che Roberto era con Luigi la notte in cui l’uomo è stato ucciso. Emma capisce che il fratello si è macchiato di omicidio e va a parlare con lui. Roberto, messo alle strette, decide finalmente di raccontare quello che è accaduto ad Alice. L’uomo, infatti, confessa di essere stato lui ad aver venduto Alice, quando era solo una neonata, per cercare di sanare i suoi problemi economici. Emma è distrutta: è stato suo fratello a portarle via la figlia! Interrogato dalla sorella, però, Roberto non ha informazioni utili al ritrovamento della figlia. Alice sarà ancora viva dopo tutto questo tempo?

Finale aperto per Luce dei tuoi occhi?

Emma non ha ritrovato sua figlia ma può contare sull’amore di Enrico. Dopo il successo della sua coreografia e delle ragazze, Emma si sofferma nel teatro vuoto e ha la sensazione di intravedere sua figlia nella ragazza che balla sola sul palco vuoto. Finale aperto quindi per la prima stagione di “Luce dei tuoi occhi”? Lo scopriremo solo questa sera alle 21.20 su Canale 5. La fiction che vede Anna Valle nel ruolo della protagonista conta sei episodi: grazie alla piattaforma streaming Mediaset Play sarà possibile vedere l’epilogo della prima stagione anche sul web e recuperare tutti gli episodi già trasmessi in precedenza.

