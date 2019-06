Lucia Bramieri e Gianluca Mastelli si sono lasciati/ “Gli ho creduto, cuore a pezzi”

Lucia Bramieri e Gianluca Mastelli si sono lasciati. Una notizia che arriva come un fulmine a ciel sereno e per di più proprio dall’ex gieffina che ha postato su Instagram un lungo messaggio che non lascia dubbi. “Incominciamo una nuova giornata… – esordisce la Bramieri, postando lo scatto di un caffé, per poi aggiungere – Il cuore è a pezzi ma a volte anche con sofferenza è necessario fare delle scelte.” Parole che fanno subito intendere il riferimento alla storia con Gianluca Mastelli. Infatti la Bramieri poi continua malinconica: “I momenti belli resteranno sempre nel cuore, ma quando non si sta più bene meglio cambiare.. Io ho creduto a Gianluca, gli ho dato fiducia e lui mi ha riempito di gioia, ma poi troppe cose sono successe e si è spento il sole!”

È FINITA TRA LUCIA BRAMIERI E GIANLUCA MASTELLI

La storia tra Lucia Bramieri e l’ex cavaliere del Trono Over Gianluca Mastelli giunge al termine. Una relazione annunciata per la prima volta dall’ex gieffina nel salotto di Pomeriggio 5, lo stesso dove più volte sono stati ospiti in coppia per parlare della loro relazione. E molte sono state le segnalazioni lette in studio proprio da Barbara d’Urso. In più occasioni, la Bramieri è stata messa in allerta su Mastelli, reo di sentire o vedere altre donne nonostante la loro storia d’amore. E puntualmente la cosa è stata accantonata dalla Bramieri, che ha spesso non creduto alle segnalazioni. Oggi, però, è proprio lei ad annunciare la fine della sua storia con Gianluca Mastelli che al momento preferisce però non commentare e rimanere in silenzio.





