Lucia Bramieri “Filippo Nardi? Sono rimasta basita”/ “Mi mandava messaggi e…”

Lucia Bramieri commenta la squalifica di Filippo Nardi dal Grande Fratello Vip 2020. Il conte ha dovuto abbandonare la casa di Cinecittà dopo pochi giorni dal suo ingresso per un provvedimento disciplinare chiesto dal pubblico e che la produzione del Grande Fratello Vip 2020 ha dovuto adottare di fronte alla polemica scatenata dalle parole dette all’indirizzo di Maria Teresa Ruta. Lucia Bramieri, ospite di RTL 102.5 News, ai microfoni di Francesco Fredella, ha spiegato di aver conosciuto Filippo Nardi dietro le quinte di Pomeriggio 5. La Bramieri ricorda un Filippo Nardi molto gentile ed educato. “Non me lo sarei immaginato. Mi ricordo che era rimasto colpito il mio profumo. Ci siamo sentiti, ma in modo molto regolare ed educato. Sono rimasta basita davvero nel sentir ripetere più di una volta quelle frasi”, ha spiegato la Bramieri.

LUCIA BRAMIERI: “NON CI HA MAI PROVATO CON ME”

Il Filippo Nardi che ha visto nella casa del Grande Fratello Vip 2020 è decisamente diverso dal Filippo Nardi che ha conosciuto Lucia Bramieri che, nel corso di RTL 102.5 News, precisa di non essere mai stata corteggiata dal conte. “Non ci ha mai provato in quel senso. E’ stato gentile, galante, ma non ci ha mai provato perchè se avesse detto qualcosa di troppo non avrei neanche iniziato una conversazione telefonica e messaggistica“, puntualizza la Bramieri. “Aveva una grande esperienza adesso da poter vivere alla grande, è un uomo che conosce i meccanismi della televisione e ha già fatto il reality. Non so come abbia potuto perdere il senso della misura”, conclude la Bramieri che ribadisce di essere rimasta doppiamente stupita dall’accaduto avendo di lui un piacevole ricordo.



