Lucia Ferrari: “Non sono riuscita a raggiungere degli obiettivi…”/ Lo sfogo dell’eliminata di Amici 2024

É una Lucia Ferrari particolarmente intimista l’eliminata protagonista di un’intervista a margine dell’esperienza intrapresa ad Amici 2024.

Il percorso di studio della danza avviato ad Amici 2024 l’ha forgiata in modo particolare come ballerina e amante della danza oltre che dal punto di vista personale. Al talent show la ballerina italo americana ha trovato l’amore nella conoscenza avviata con il cantante Ayle. E incalzata ai quesiti in un’intervista concessa a Comingsoon la ballerina non nasconde quanto l’abbia fatto maturare il talent di Maria De Filippi.

“È stata un’esperienza più unica che rara, ricca di alti e bassi, che mi ha insegnato e cambiato tanto. Sono soddisfatta -rende noto Lucia Ferrari, ormai eliminata dal serale di Amici 2024-, anche se avrei voluto fare molto di più. Ripensando al mio percorso non ho rimpianti perchè tutte le scelte che ho fatto sono state fatte per il mio bene e per insegnarmi qualcosa. Io sono molto competitiva con me stessa – proseguono le dichiarazioni della ballerina -, quindi il Serale è stato un test, una sfida con me stessa. Purtroppo non sono riuscita a raggiungere alcuni obiettivi che mi ero prefissata. Continuerò a ballare e dimostrare quanto valgo fuori.”

Lucia Ferrari fa coppia fissa con Ayle

La lovestory ormai ufficialmente confermata dai diretti interessati e che la vede al fianco di Ayle fa sognare i fan di Amici 2024: “Ayle è stato una boccata d’aria fresca per me -fa sapere in aggiunta la ballerina mora-. Mi trasmetteva sempre molta leggerezza con le sue battute, mi aiutava a staccare la spina nelle giornate più stressanti. Ci siamo aiutati a vicenda perché ci capivamo. Noi siamo molto diversi, ma sotto tanti aspetti siamo simili. Avere qualcuno che crede in te è sempre bello. È una persona a cui tengo davvero tanto.”

E neanche alla domanda su chi scommetterebbe per la vittoria di Amici 2024, Lucia Ferrari lesina delle dichiarazioni: “Ognuno di loro potrebbe vincere. Io tifo per tutti, però in particolar modo per Dustin e Marisol. Se devo scegliere un vincitore vorrei fosse uno di loro”

