Una coppia che resiste al tempo e alle difficoltà che possono presentarsi nella vita di ognuno di noi. Lino Banfi e la moglie Lucia, sposati da 59 anni (e con un fidanzamento alle spalle durato dieci anni) ne sono la dimostrazione più evidente. L’amore che li lega, infatti, è rimasto quello di sempre, nonostante i due siano stati costretti ad affrontare un momento complesso come la malattia della moglie Rosanna, che è ormai fortunatamente alle spalle.

E ora che è la donna ad avere seri problemi di salute l’attore fa il possibile per sostenerla, nonostante questo condizioni almeno parzialmente la sua quotidianità. Per ognuno di loro pensare di essere separati dall’altro è quasi impossibile. Ma l’interprete di Oronzo Canà non ha alcun dubbi nel dover indicare quale sia il collante della loro unione duratura: “Io rispondo che abbiamo cementato insieme questa costruzione – aveva raccontato nella trasmissione di Raitre ‘Grande amore’ -. Abbiamo usato il cemento buono e il nostro palazzo è diventato anti-sismico. Chi lo può distruggere? Siamo finiti così”.

Lino Banfi e la moglie Lucia: un’unione indissolubile

Lino Banfi e la moglie Lucia si sono conosciuti quando erano solo due ragazzini e sembrano essere innamorati come il primo giorno. Il loro primo incontro è avvenuto a Milano, nel periodo in cui lui si faceva chiamare ancora con il suo vero nome (Pasquale Zagaria) e aveva 18 anni, mentre lei solo 13.

I due hanno fatto la fuitina, come si usava all’epoca. “Per me lei lasciò la sua attività – aveva raccontato l’attore a ‘Verissimo’ -. Faceva la parrucchiera e aveva un bel negozio avviato. Andammo via con 2.000 lire in tasca. Il nostro viaggio durò 60 chilometri in tutto”. Il papà di lei non voleva però che lei sposasse un attore, ma loro, incuranti di tutto, hanno organizzato un’altra fuga a Roma, terminata per mancanza di soldi. Una volta tornati in Puglia, le nozze sono state un passo obbligato, celebrate il 1° marzo 1962. Da questo legame sono nati due figli: Rosanna e Walter.

Insieme per sempre

A Silvia Toffanin l’attore ha rivelato una richiesta che gli è stata fatta dalla moglie, che conferma quanto i due si amino ma che non può che generare commozione. “Non possiamo trovare il sistema di morire noi insieme? Lei mi ha detto che se muoio prima io non ce la fa”.



