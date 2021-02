Lucia Russo, chi era la moglie di Memo Remigi/ “L’ho amata, ma con Barbara D’Urso…”

Lucia Russo è stata la moglie di Memo Remigi, scomparsa lo scorso 12 gennaio. Il matrimonio tra Lucia Russo e Memo Remigi è durato dal 1966 fino alla morte della donna, ma non sono mancati i periodi di crisi dovuti, come ha sottolineato il cantante in un’intervista rilasciata ai microfoni del settimanale Di Più, alle sue “scivolate”. Classe 1938, innamoratissima del marito, Lucia Russo ha vissuto lontano dal mondo dello spettacolo. Molto riservata, ha dedicato la propria vita alla famiglia e, nel 2005, fu lei a chiedere al marito di trasferirsi a Varese dove è venuto a mancare lo scorso gennaio. Lucia Russo si è occupata anche dell’unico figlio nato dal suo amore con Memo Remigi, Stefano. Nonostante il grande amore che ha unito per la vita Lucia Russo e Memo Remigi, non sono mancati i periodi di allontanamento come ha confessato lo stesso cantante.

LUCIA RUSSO E IL TRADIMENTO DI MEMO REMIGI

Memo Remigi, sulle pagine del settimanale Di Più Tv, ha parlato delle tentazioni che ha dovuto affrontare nel corso della sua vita. “Durante il matrimonio ho avuto parecchie ‘scivolate’, chiamiamole così. Ma nel mondo dello spettacolo ci sono tante di quelle tentazioni che resistere era al di sopra delle mie possibilità”, ha confessato Remigi. Tuttavia, la donna che ha sempre amato è sempre stata la moglie Lucia da cui, tuttavia, è stato lontano per cinque anni, come raccontò lui stesso nel 2019 in un’intervista rilasciata a Vieni da me. “E’ stata una cosa così, uno scherzo“, aveva ironizzato ai microfoni di Caterina Balivo. Un amore grande che è riuscito a superare anche i momenti difficili unendo ancora di più la coppia.



