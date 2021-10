Lucia Russo, moglie morta di Memo Remigi/ “Tutto più bello se fosse qui con me”

Memo Remigi e il dolore per la morte della moglie Lucia Russo

Memo Remigi è tra i protagonisti dell’ultima edizione del dance show di successo di Rai1 e durante l’ultima puntata si è lasciato andare ad un ricordo commosso dell’amata moglie. La compagna è venuta a mancare lo scorso gennaio, ma da allora il dolore non è mai passato. Proprio Memo a Ballando si è lasciato andare alla commozione dopo la prima esibizione con la ballerina Maria Ermachkova dicendo: “sabato scorso è stato tutto bellissimo e sarebbe stato ancora più bello se mia moglie fosse stata con me…”. La moglie Lucia Russo è morta a causa di una malattia come ha raccontato proprio il cantante: “è morto dopo una malattia che le ha causato tante sofferenze”.

Non solo, Memo Remigi nella clip che precede la sua seconda esibizione sul palcoscenico di Ballando con le stelle 2021 ha anche raccontato: “ho provato una sensazione tremenda quando ho aperto la porta di casa e mi sono reso conto che dentro non c’era più nessuno ad aspettarmi”. Le parole di Memo hanno commosso tutto il pubblico compresi i giudici del programma. A cominciare da Fabio Canino che ha detto “mi hai commosso”, mentre la presidentessa l’ha definito “il concorrente perfetto”. Anche Selvaggia Lucarelli ha speso parole di grande affetto per il cantante tra i migliori della serata.

Lucia Russo, chi era la moglie morte di Memo Remigi

Lucia Russo è stata la moglie di Memo Remigi, il cantante che si sta facendo apprezzare come concorrente a Ballando con le Stelle 2021. Una storia d’amore d’altri tempi, anche se non sono mancati gli scivoloni come il tradimento del cantante con Barbara D’Urso. A parte questo però la loro storia è stata intensa e bellissima, ma lo scorso gennaio il cantante ha dovuto dire addio alla sua amata Lucia. Parlando proprio della storia con Lucia, Remigi ha raccontato :”ci siamo innamorati a Milano e non abbiamo mai smesso. Le devo tantissimo, compreso il fatto di essere diventato felicemente varesino. Ci siamo conosciuti da ragazzi e sposati nel 1966. Avevamo la stessa età, abbiamo sempre condiviso tutto. Credo sia facile comprendere cosa provo ora: è un dolore indescrivibile”.

La morte di Lucia Russo è sopraggiunta lo scorso gennaio all’età di 81 anni dopo una terribile malattia. Il cantante sui social ha scritto: “non è stata una dipartita improvvisa ma sofferta già da tempo” – ringraziando poi tutto il pubblico – “grazie a tutti per l’affettuosa partecipazione al mio dolore. Lei ha raggiunto un magnifico posto per una lunga e meritata vacanza e, se non dovesse ritornare presto, vorrà dire che prima o poi la raggiungerò anch’io, in quanto, per adesso, ho ancora molte cosa da fare!”.



