Lucia Zagaria, malattia moglie Lino Banfi/ “Alzheimer? Le sto provando tutte…”

Sempre amato dal pubblico, Lino Banfi negli ultimi anni sta affrontando una realtà complicata, la malattia della moglie Lucia Zagaria. Il comico pugliese, che a luglio ha festeggiato 85 anni, è da ben 70 anni legato all’amata, colpita da una patologia degenerativa, il morbo di Alzheimer. Dieci anni di fidanzamento e quasi 60 di matrimonio. L’attore, che non usa mai il nome esatto della malattia, perché «suona come una pugnalata al cuore», non riesce ancora ad accettare questa condizione. A Domenica In aveva spiegato che voleva semplicemente godersi la vita al fianco di sua moglie. «Mai un viaggio all’estero o una crociera. Adesso che potremmo non ci muoviamo per via della sua malattia».

Rosanna Banfi e il tumore al seno/ "I media mi hanno cercato solo per la malattia"

Recentemente Lino Banfi però ha voluto farle una sorpresa: ha ballato con sua figlia Rosanna a Ballando con le Stelle. «Chi mi ha convinto ad essere qui è tua madre. Mi ha detto che può darsi che è l’ultima volta che ci vede insieme», ha svelato lui. Quindi, ha affrontato il tema della malattia: «Noi rasentiamo sempre questa definizione bruttissima di male però… A volte mi dice: ‘Ma se un giorno non ci riconosceremo più?’ Eh, ci ripresenteremo!».

Lucia, la moglie di Lino Banfi/ La malattia e quell'unione insissolubile

La “fuitina” di Lino Banfi e Lucia Zagaria…

Parole emozionanti quelle di Lino Banfi per la moglie Lucia Zagaria, non potrebbe essere altrimenti visto che stanno insieme da 70 anni. «Una grande storia d’amore», l’ha definita Milly Carlucci in quell’occasione. L’attore ha anche raccontato come si sono conosciuti: «Io e Lucia avevamo fatto la fuitina quindi eravamo nel peccato. Quando ci ha sposato, il sacerdote ci disse: ‘Dai sbrighiamoci che dopo ho un matrimonio’, come se il nostro non lo fosse. Ma d’altronde noi non avevamo soldi per fare le cose in grande». Era il 1962, poi nel 2010 hanno festeggiato in grande le nozze d’oro.

Rosanna Banfi, tumore al seno/ La battaglia alla malattia vinta dall'attrice

Ma è pronto a celebrarlo come merita: «Le ho promesso che per i 60 anni, il 1 marzo, faremo una grande festa. Invitiamo anche Papa Francesco, dopo la lettera che mi ha inviato adesso la benedizione ci sta». Un amore che neppure la malattia è riuscito a distruggere. Lino Banfi e Lucia Zagaria, entrambi pugliesi, si conobbero da ragazzini e si sono innamorati. Lei parrucchiera e lui col sogno di diventare attore che ha poi realizzato. Ora si prende cura di lei: «La seguono i medici migliori: le sto provando tutte».



© RIPRODUZIONE RISERVATA