Lucia Zagaria, moglie Lino Banfi/ L’attore:”Alzheimer? Fatemi morire con lei, non riuscirò…”

Lucia Zagaria è la famosa moglie di Lino Banfi, la donna che è rimasta accanto a lui una vita e la stessa che ha saputo tenere le redini della sua famiglia nonostante le bellissime donne che si sono alternate al fianco del marito. A dividerli ci sta provando l’Alzheimer la malattia che ha colpito Lucia Zagaria che piano piano sta dimenticando la loro vita insieme con grande disperazione dell’attore che, arrivato a quest’età, avrebbe potuto godersi la vita al suo fianco e invece non sono riusciti a fare niente. Lei teme il peggio, tema che un giorno possa dimenticare il suo Lino Banfi e lui ironizza, romanticamente, che se questo accadrà toccherà a lui presentarsi nuovamente quando sarà necessario. Lino Banfi non si allontana da lei, ha rifiutato un ruolo che lo avrebbe portato in Germania per alcuni mesi e lei apprezza, almeno quando è lucida, lo riconosce e gli sorride.

Lucia Zagaria, moglie Lino Banfi, malata di Alzheimer

In una recente intervista, secondo quanto riporta Yeslife, Lino Banfi ha spiegato: “Se possibile, cercate di far morire insieme mia moglie e me, perché l’uno senza l’altro non riusciremmo a stare”. Il loro amore dura dai tempi in cui erano due ragazzini di Canosa di Puglia, quando lei faceva la parrucchiera e lui era ancora un aspirante attore. I due sono stati fidanzati a distanza con lui pronto a scriverle da Milano appena ne aveva occasioni e per ottenere il benestare dei loro genitori hanno fatto la classica fuitina. Il loro matrimonio poi è arrivato nel 1962 “alle sei di mattina in una sagrestia”, senza ospiti, feste e senza una lira, con la promessa di fare le cose in grande appena ce ne sarebbe stata l’occasione e alla fine è stato così in occasione delle nozze d’oro nel 2012 con la benedizione di Papa Ratzinger.



