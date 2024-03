Luciana, chi è la nuova fidanzata di Stefano De Martino/ Foto e scoop di Parpiglia su RTL102.5: “Modella…”

Stefano De Martino beccato con Luciana: chi è la nuova fidanzata dopo la rottura con Belen Rodriguez

Stefano De Martino ha una nuova fidanzata. È questo lo scoop lanciato da Gabriele Parpiglia su RTL102.5. Il noto giornalista e autore televisivo ha non sono annunciato la novità, ma ha svelato anche l’identità della nuova fiamma del conduttore ed ex marito di Belen Rodriguez. “Stefano De Martino ha una nuova fidanzata”, ha dichiarato Parpiglia in diretta sulla prima radio d’Italia. Il nome della fortunata è Luciana, e nella foto esclusiva di Rtl102.5 la si vede proprio tra le braccia di Stefano.

Belen Rodriguez a Ballando con le stelle?/ "La trattativa è in corso, ma serve un mega cachet", lo scoop

Dopo la fine del matrimonio con Belen Rodriguez, nessun paparazzo è riuscito a “pizzicare” De Martino con la nuova fiamma. Gabriele Parpiglia è stato sulle sue tracce di De Martino per diversi anni ed è finalmente riuscito a fotografare il volto di Luciana, la nuova fidanzata di Stefano De Martino. “È una modella napoletana”, ha svelato ancora Parpiglia a Password, su Rtl102.5.

Belen Rodriguez, attacco choc degli haters: "Fatti curare"/ La replica epica della showgirl

Luciana è la nuova fidanzata di Stefano De Martino: la prima foto insieme

Nella foto, Stefano De Martino e la fidanzata Luciana sono seduti fianco a fianco e lui tiene un braccio sulla sua spalla, tenendola vicina a se. La complicità è evidente, soprattutto dallo sguardo con cui il conduttore la guarda. Finora De Martino non si è mai esposto pubblicamente in merito ad un nuovo amore, mantenendo anzi totale riserbo sulla vita privata dopo la fine della relazione con Belen Rodriguez.

Tornando alle rivelazioni di Gabriele Parpiglia, nella puntata del giovedì di Password, il giornalista ha raccontato anche la truffa subita da Flavio Briatore. “Un pr, che è stato denunciato, ha rubato le credenziali di Briatore chiedendo ad alcune ragazze foto per andare a mangiare al Crazy Pizza. Ho chiamato Briatore e mi ha confermato tutto. Ora ha denunciato l’accaduto”, ha rivelato Parpiglia.

Belen Rodriguez e Bruno Cerella sono fidanzati?/ Il cestista rompe il silenzio: “Quando siamo insieme…”













© RIPRODUZIONE RISERVATA