Luciana Guerra, chi è la prima moglie di Corrado Mantoni: dall’incontro durante la Guerra alla nascita del figlio Roberto

Prima della lunga storia d’amore con Marina Donato, nella vita e nel cuore di Corrado Mantoni c’è stata un’altra donna: Luciana Guerra. Erano gli anni della Seconda guerra mondiale quando Corrado e Luciana si incontrano per la prima volta e, poco dopo, si innamorano. Originaria di Bereguardo, in provincia di Pavia, Luciana si fidanza col conduttore quando lui non era ancora famoso, e neanche un presentatore.

Al tempo Corrado conduceva la trasmissione «Radio Naja» dedicata ai militari, e ambiva ad una carriera ricca di successi, che sarebbero poi arrivati. Fatto sta che, dopo alcuni anni di fidanzamento, Corrado e Luciana convolano a nozze nel 1949. Ed è proprio questo matrimonio che la carriera di Mantoni inizia a crescere.

Luciana Guerra e Corrado, il divorzio e la morte della donna

I primi anni di matrimonio coincisero, infatti, con l’inizio del grande successo di Corrado: è infatti negli anni ’50 che il conduttore inizia a passare dalla Radio alla TV, facendosi conoscere anche sul piccolo schermo. Questo fortunato momento televisivo coincide, anche, con la nascita del loro primo ed unico figlio Roberto. Corrado non avrà successivamente altri figli.

Subito dopo «Canzonissima» (1970-1971) il rapporto tra Corrado e Luciana Guerra inizia però a peggiorare. I due coniugi, dopo lunga riflessione, arrivano alla decisione di separarsi, così, dopo 23 anni insieme, nel 1972 divorziano. Qualche anno dopo Corrado incontrò l’allora 24enne Marina Donato, ex segretaria di redazione di un periodico cattolico. Quello che inizialmente era un rapporto lavorativo diventerà poi un grande amore, che verrà coronato con un matrimonio. Luciana Guerra morirà sei anno dopo Corrado, nel 2005 all’età di 84 anni. “Era una donna bellissima – l’ha ricordata con commozione la sua amica Adele – Mora con gli occhi azzurri. Ancora più bella della Ferilli…”.

