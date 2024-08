Dora Moroni, chi è la showgirl e l’incidente con Corrado

La celebre showgirl è stata vittima di un drammatico incidente nel 1978, si trovava in macchina con il compianto conduttore Corrado Mantoni, lei che è stata una delle sue vallette e che in quella sfortunata notte si trovata nei sedili dietro dell’auto. Un fatto che ha ovviamente cambiato per sempre la sua vita, visto che è rimasta per due mesi in coma dopo il terribile evento e negli anni non ha mai fatto mistero di come quell’evento le abbia lasciato delle cicatrici: “Ormai sono invalida al cento per cento, un’invalidità che, purtroppo, solo di recente mi è stata riconosciuta a livello economico, oltre la sfortuna dell’incidente, ho perso 40 anni di pensione” ha raccontato Dora Moroni riguardo all’accaduto con Corrado Mantoni. E per ottenere tale contributo la prima valletta di Domenica In ha dovuto lottare per anni e avvalersi del sostegno delle amiche per riuscire a riscuoterlo.

Più volte negli anni Dora Moroni ha sperato di poter tornare a lavorare in tv, ma sono sempre state troppe le complicazioni, come l’impossibilità di parlare per tempi troppo lunghi.

Dora Moroni confessa: “Quel giorno mi ha cambiato la vita per sempre”

Da quel momento in poi segnato sul calendario in rosso, niente è stato più come prima per Dora Moroni, che ha pagato a carissimo prezzo l’incidente in macchina con Corrado avvenuto sull’autostrada Roma-Civitavecchia, all’altezza di Cerveteri, a due anni di distanza dal suo esordio in tv: “Da quel giorno la mia vita è cambiata totalmente, è come se fossi diventata un’altra persona, a cauda delle lesioni riportate ho sempre avuto problemi nel linguaggio e nel movimento” ha raccontato in una vecchia intervista concessa a Eleonora Daniele nella trasmissione di Rai1 Storie Italiane.

Negli anni dopo l’incidente Dora Moroni è riuscita a creare una famiglia, con l’ex marito Christian, con il quale nonostante la separazione ha mantenuto un legame importante anche per il bene del figlio: “Siamo molto legati e ci sentiamo tutti i giorni, abbiamo un figlio bravissimo che vive a Los Angeles con la nuova moglie e una nipotina stupenda che è rimasta in Bolivia con la mamma, però io e Christian stiamo bene così” ha raccontato l’ex valletta della Rai.