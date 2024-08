Chi è Marina Donato, seconda moglie di Corrado Mantoni: 25 anni di differenza e un grande amore

Marina Donato è la seconda moglie del celebre conduttore Corrado Mantoni. Di recente è tornata a parlare di lui e del loro rapporto in un’intervista rilasciata al Corriere della Sera, dove ha svelato anche un inedito aneddoto riguardante i momenti prima della morte di Corrado. Prima di essere innamorati, Marina e Corrado erano colleghi: i due avevano 25 anni di differenza e la loro relazione ha avuto inizio quando lei ne aveva 24 e lui 49.

Tuttavia, prima di convolare a nozze passeranno ben 23 anni, durante i quali i due convivranno. Nel 1996 Corrado e Marina Donato diventano marito e moglie con una cerimonia molto intima e provata, alla quale partecipano solo 22 persone. “Corrado voleva così, era riservatissimo. – ha raccontato la donna – Prima però abbiamo fatto una cena con 200 amici, li abbiamo convocati senza dire niente e ci divertivamo a chiedere loro per quale motivo li avessimo chiamati. Nessuno pensava a un matrimonio dopo 23 anni di convivenza, tranne un amico che ci regalò delle lenzuola.”

Marina Donato svela la scommessa fatta con Corrado prima della sua morte

Nel corso dell’intervista, Marina Donato ha rivelato un grande timore che il marito Corrado aveva: “Ancor prima di ammalarsi per l’ultima volta era solito dirmi: nessuno si ricorderà più di me. Gli proposi una scommessa: io dico che non sarà così. L’ho vinta io quella scommessa e so che lui dall’al di là lo ha visto”. Oggi, di Corrado, le manca tutto, ma c’è un momento in particolare che rimpiange di più: “Al mattino io per almeno 10 minuti non parlo, non ascolto e non faccio nulla e Corrado aspettava che io entrassi in sintonia con il resto del mondo. A un certo momento regolarmente mi diceva: Ora se po’ parlà? E li incominciava la nostra giornata”.