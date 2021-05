Luciana Littizzetto a Bill Gates “Ti lascio scoprire il mio punto 5g”/ “Melinda…”

Luciana Littizzetto grande protagonista della puntata di Che tempo che fa trasmessa il 9 maggio. Nel suo solito spazio dedicato alla rassegna stampa, la Littzzetto non poteva non commentare la notizia della settimana che ha fatto il giro del mondo ovvero quella del divorzio, dopo 27 anni d’amore, di Bil Gates e della moglie Melinda. Il divorzio dei coniugi Gates ha spiazzato tutti e Luciana Littizzetto, dalla scrivania di Che tempo che ha, ha deciso di leggere una lettere indirizzata al guru dell’informatica candidandosi come tutura signora Gates. “Caro Guglielmo. Detto Bill. Posso chiamarti Billy come la libreria? Questa letterina te la scrivo in Arial 14 grassetto interlinea uno. Che tu lo sappia visto che ci tieni. Caro piccolo Gates, caro Ghetin dal cuore infranto. Sappi che quando si chiude una porta si apre una windows. Magari lei masticava rumorosamente come le pecore della Majella! Magari lui tutte le volte che facevano chupa diceva ‘Melinda ti è piaciuto?’“, sono state le parole della Littizzetto che, tuttavia, non si è fermata a questo.

Michele Santoro: "Giustizia esplosa dopo Berlusconi"/ "Salvini osso duro per il Pd"

La lettera di Luciana Littizzetto a Bill Gates

Luciana Littizzetto, ironica come sempre, ha così scherzato sul divorzio dell’anno, lanciandosi in una proposta nei confronti di Bill Gates, tornato ad essere ufficialmente single dopo 27 anni. “Ogni volta che avvio il mio pc ho un fremito. E poi son tutta al naturale Bill, qui non ce n’è di Silicon Valley. Guardami. Sono anche portatile. Se ti piacciono solo le donne col nome di frutto, come Melinda, non c’è problema, mi cambio il nome. Ti piace Renetta?”, dice ancora. Infine, la proposta che sorprende tutti: “Ti lascio scoprire il mio punto 5g, Bill, che ti assicuro prende dappertutto. Mostrami il tuo Palo Alto. Forza. Premi esc ed esci con me. Ti bacio. Tua per sempre: Renetta”. Le parole della Littizzetto hanno scatenato le risate di Fabio Fazio e degli altri presenti in studio e chissà se arriveranno a Bill Gates.

LEGGI ANCHE:

RENZI A REPORT PER VIDEO INCONTRO CON MANCINI/ “Ci metto faccia per fare chiarezza”Paola Ferrari "Fui minacciata di morte"/ "Diletta Leotta non rappresenta giornaliste"

© RIPRODUZIONE RISERVATA