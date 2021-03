LUCIANA LITTIZZETTO A C’È POSTA PER TE/ “Sono su Tinder!”, poi chiama Gemma Galgani..

L’ultimo appuntamento con C’è posta per te ha inizio in modo assolutamente esilarante! Luciana Littizzetto fa il suo ingresso con un monologo in cui annuncia di essersi “iscritta a Tinder”. “Sono Pilly Patata” racconta a Maria De Filippi, rivelando i messaggi hot ricevuti da alcuni possibili pretendenti. Si dice dunque alla ricerca di un uomo più giovane e di qualcuno che possa consigliarle al meglio sul tema. Maria De Filippi ha allora inviato la posta a tre donne ‘esperte’ in compagni più giovani: la prima è Belen Rodriguez, poi è il momento della coppia composta da Veronica Peparini e Andreas Muller, infine c’è lei, Gemma Galgani. Inutile dire che ciò che sta per accadere è assolutamente esilarante! (Aggiornamento di Anna Montesano)

Luciana Littizzetto a C’è Posta per Te per Gemma Galgani

Luciana Littizzetto star a C’è Posta per te questa sera e non per via del suo solito siparietto con Belen Rodriguez ma questa volta perché manderà a chiamare Gemma Galgani. Le due, caschetto biondo, si troveranno al centro dello studio divise dalla busta per un messaggio importante, ma cosa vorrà sapere dalla torinese l’attrice comica? Siamo sicuri che il siparietto sarà tutto da ridere soprattutto per i fan che continuano ad amarla e apprezzarla seguendola alla domenica sera in Che tempo che fa al fianco di Fabio Fazio. Spesso è lei che si ritaglia un ampio spazio per la sua satira e le sue frecciatine ma la settimana scorsa le è toccato condurre visto che il padrone di casa è fermo a casa dopo aver subito un intervento. I due, nonostante tutto, si riescono ad alternare e sostenere molto bene anche quando uno di loro è costretto a distanza come è successo durante questa faticosa edizione del programma.

Il caso Wanda Nara e la risposta di Luciana Littizzetto

Per Luciana Littizzetto, però, non ci sono stati solo problemi fisici ma anche quelli di natura legale, almeno a parole. Il caso è scoppiato quando la comica torinese ha preso di mira Wanda Nara per via di una posa sexy assunta per una serie di scatti che hanno fatto il giro del mondo. Le batture definite volgari su Lady Icardi (al grido di ‘Jolanda pensile’) hanno fatto infuriare Wanda Nara che ha annunciato subito denunce e querele parlando di violenza e prevaricazioni e sottolineando che la volgarità non ha sesso. All’epoca dei fatti Luciana Littizzetto si è scusata per la battuta mal riuscita ma ha difeso con le unghie e con i denti la sua satira ammettendo che ad un comico può venire male una frase ma che sicuramente il sessismo è un’altra cosa e che le star e i vip dovrebbero un po’ più ridere di loro perché se una persona è libera di fare le foto come vuole, un’altra deve esserne libera di commentarla. Il sipario è poi calato sulla questione ma è possibile che un giorni se ne torni a parlare se verrà a galla che la denuncia è reale ed è stata sporta. E la vita privata? Al momento per Luciana Littizzetto tutto tace dopo la fine della sua lunga relazione con il musicista Davide Graziano. I due sono stati insieme fino a quando nel 2018 non è arrivata la doccia fredda della separazione con la Littizzetto pronta a parlare solo di un ‘momento davvero delicato’ anche per via della presenza dei loro figli. Cosa ci regalerà questa sera la comica torinese ospite di C’è Posta per te?



