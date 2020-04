Luciana Littizzetto/ Battuta su Fontana: “cosa avete nel cervello?”(Che tempo che fa)

Pubblicità

Luciana Littizzetto è pronta per una nuova puntata di “Che tempo che fa“, il talk show di successo condotto da Fabio Fazio nella prima serata di Rai2. La comica e attrice anche questa settimana sarà in collegamento dalla sua casa di Torino dove è reclusa da mesi dopo l’incidente che l’ha coinvolta durante le feste di Capodanno; una brutta caduta avvenuta per strada che le ha causato la rottura della rotula e la frattura del polso. In rianimazione a casa, la Littizzetto si è poi ritrovata in piena emergenza Coronavirus e da settimane fa divertire i telespettatori di Rai2 con piccoli sketch e collegamenti dalla sua abitazione. Durante le ultime puntate la mitica Lucianina ha naturalmente dedicato i suoi monologhi comici all’emergenza Coronavirus ironizzando sui no-tax, ma anche sul Presidente della Regione Lombardia. “Quelli che fino a ieri sono stati no-vax adesso rompono le palle: possibile non si trovi il vaccino in testa? Non è che appena trovano qualcosa che funziona te la sparano in vena: i vaccini vanno testati” ha scherzato la comica torinese parlando di quelli che invocano un vaccino contro il Covid-19. La comica nel suo monologo prosegue dicendo: “devono fare prove su animali e poi umani per non rischiare effetti collaterali. Sennò caro il mio minch*** cominciamo a vaccinare te: se ti vediamo senza tosse ma con due corna di alce poi te le tieni. Se ti passa la febbre e poi defechi lumache non è bello, è un problema. Pensa, ti vaccinano: effetto collaterale diventi Danilo Toninelli, te la senti di correre un rischio del genere?”.

Luciana Littizzetto: “Attilio Fontana e le mascherine obbligatorie”

Non solo, Luciana Littizzetto ha ironizzato anche su Attilio Fontana, il Presidente della Regione Lombardia a cui ha dedicato uno dei suoi ultimi monologhi a Che tempo che fa. “Cosa avete nel cervello? Le mandorle della colomba?” ha detto pungente e ironica come sempre la Litti rivolgendosi ad Attilio Fontana che, la scorsa settimana, ha emesso un’ordinanza che obbliga tutti i cittadini lombardi ad uscire solo se in possesso di guanti e mascherina. Il problema però è dove trovare le mascherine? “Ma come fai a dire ‘da domani mascherine obbligatorie‘ e non controlli che in farmacia le hanno? Cosa avete nel cervello? Le mandorle della colomba?” ha giustamente detto la Littizzetto facendosi portavoce, con ironia e giustizia, di milioni di abitanti lombardi che al momento non hanno alcuna mascherina per proteggersi dalla diffusione del Coronavirus. La Litti ha poi proseguito dicendo: “ae ne trovi una la paghi come un diamante. Con la differenza che il diamante è per sempre e la mascherina dura, al massimo, 4 ore. Ne ho comprate 10 e le ho pagate 119 euro. Ti sembra una cosa normale?”. Un monologo che ha fatto tanto divertire, ma anche riflettere sulla disastrosa gestione da parte dell’amministrazione e dei politici della Lombardia, la regione italiana con il maggior numero di contagi e vittime da Covid-19.



